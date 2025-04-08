ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

股神就是不一樣！全球富豪前10名「只有巴菲特賺錢」

▲▼股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／達志影像／美聯社）

▲股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅劇烈震盪全球，在政策宣布的兩個交易日內，包含川普盟友在內的富豪也遭受巨大的損失，全球前500大富豪合計蒸發了5360億美元（約台幣1兆7366億元）的資產。不過，據彭博億萬富翁指數統計，前10名富豪中，只有股神巴菲特（Warren Buffett）賺錢，話題引發熱議。

根據「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index）的統計，自川普2日宣布對等關稅政策後的兩個交易日內，全球前500大富豪合計蒸發了5360億美元的資產，創下該指數有史以來最高的兩日財富損失紀錄。有幾位曾支持川普，或在今年1月出席他就職典禮的富豪，財富縮水特別嚴重．但也有「股神」的財富逆勢暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，截至2025年4月8日，在前10大富豪中，僅有「股神」巴菲特資產呈現正成長，累計增加11.5億美元，其餘17人全數虧損，合計損失金額高達數千億美元，顯示全球經濟與科技股震盪之下，唯有價值投資策略仍穩健生存。

排名 姓名 產業 國家 今年以來資產變化
1 伊隆馬斯克（Elon Musk） 科技 美國 -1350億美元
2 傑夫貝佐斯（Jeff Bezos） 科技 美國 -426億美元
3 馬克祖克柏（Mark Zuckerberg） 科技 美國 -245億美元
4 華倫巴菲特（Warren Buffett） 多元投資 美國 115億美元
5 貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault） 消費品 法國 -262億美元
6 比爾蓋茲（Bill Gates） 科技 美國 -94.5億美元
7 拉里艾利森（Larry Ellison） 科技 美國 -449億美元
8 拉里佩奇（Larry Page） 科技 美國 -347億美元
9 史蒂夫鮑爾默（Steve Ballmer） 科技 美國 -204億美元
10 塞吉布林（Sergey Brin） 科技 美國 -325億美元

科技巨擘伊隆馬斯克（Elon Musk）儘管仍以2980億美元資產穩坐世界首富，但今年以來淨資產大幅縮水1350億美元，成為虧損最慘的富豪。Meta創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）與亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）也分別損失245億與426億美元，凸顯科技產業在高利率與市場修正下遭受重創。

與之對比，93歲的巴菲特透過波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）持續穩健操作，其投資組合中涵蓋金融、能源與消費等多元產業，避開了科技板塊的劇烈波動。在大環境極度不穩的2025年，他的身價逆勢上漲，不僅顯示價值投資的優勢，也再度驗證其「別人貪婪時恐懼、別人恐懼時貪婪」的經典名言。

前10名富豪中包括馬斯克、貝佐斯、祖克柏、比爾蓋茲等科技巨頭皆榜上有名，且無一倖免於虧損。這也使巴菲特成為唯一「綠燈」代表，在一片紅海中獨自發光，無愧「股神」之名。

PTT股板網友見狀紛紛跪了，「巴爺爺就是巴爺爺，永遠的老師」、「每年都有人笑老巴，結果最後都輸給老巴」、「老巴是未來人吧」、「巴還是老的辣」、「馬斯克今年虧損了一個巴菲特」、「想到前陣子一堆少年股神在笑老巴XD」。

關鍵字： 富豪巴菲特BuffettElonMuskMarkZuckerberg波克夏股神PTT

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

推薦閱讀

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

今年才4個月，又有ETF下市！新光投信所發行「新光標普電動車ETF」（00925）今（8）日宣布因為連續30日淨值未達1億元以下，已符合下市規定，將在金管會核准後辦理清算，為今年以來第3檔下市ETF。

2025-04-08 15:09
金管會祭台股限空令奏效！　放空大減86%、助賣壓減輕

金管會祭台股限空令奏效！　放空大減86%、助賣壓減輕

川普關稅戰造成國際股災，金管會發布調降每日盤中可借券賣出委託數量至3%等三項措施，金管會統計，穩定股市制度實施之前，4/2借券賣出成交值104億元，實施後4/7借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%。

2025-04-08 17:10
比國安基金進場還快！　台積電看到「7字頭」爆117萬零股

比國安基金進場還快！　台積電看到「7字頭」爆117萬零股

受到美國總統川普關稅影響台股連日走跌，國安基金還沒正式宣告進場救台股，不過小資族已先勇敢搶進。台積電（2330）今（8）日盤中一度來到797元近1年新低，反而衝出逾117萬股零股成交量，成為今日零股成交王、台積電零股交易史上第4高。

2025-04-08 16:45
台股籌碼換手！爆量逾5000億　迎接反彈視1因素

台股籌碼換手！爆量逾5000億　迎接反彈視1因素

清明節連假結束，昨（7）日上市櫃盤面高達1800檔個股跌停，加權指數下跌2千多點，成交量只有1474億，融資維持率降至140%，投資專家預估，今（8）日單日成交量達5489億元，意味清洗融資浮額，籌碼得以換手成功，惟台股能否在此展開反彈行情，端視美股表現而定。

2025-04-08 13:45
電信股護城河！ 盤點持股比例最高3檔ETF

電信股護城河！ 盤點持股比例最高3檔ETF

川普對等關稅重擊全球資本市場，台股昨（7）日跳空大跌超過2000點，最低摜壓至19212.02點，跌幅9.6%。超過千檔股票重挫跌停，但電信三雄成資金避風港，表現相對抗跌。盤點市場上60檔台股原型ETF，持有電信三雄比例以統一台灣高息動能（00939）持有20.66%最高，也是唯一權重占比超過兩成的ETF，其次為國泰股利精選30（00701）持有18.89%、元大台灣高息低波（00713）持有18.38%排名第三。

2025-04-08 14:20
政府點火台股！4官股金融反彈急先鋒　兆豐金飆8％

政府點火台股！4官股金融反彈急先鋒　兆豐金飆8％

官股護盤基金點火大型官股色彩金控股，兆豐金（2886）一馬當先開高走高，開高走高勁揚逾８%，上攻到38元，10點過後，成交量達2.3萬多張，華南金（2880）、第一金（2892）、合庫金（5880）等群起助攻，漲幅達4%，金融類股指數順勢翻紅，從盤下1878點翻紅到1933點。

2025-04-08 10:18
亞股止血翻紅　日股技術性反彈狂漲近2000點

亞股止血翻紅　日股技術性反彈狂漲近2000點

美股跌勢暫歇，除台股以外的亞股走勢看俏，日本股市今（8）日上演技術性反彈，日經225指數早盤上漲1966點或6.3％，最高報33103.54點，至台北時間上午9點左右，仍報32771.99點，上漲1635.41點或5.25%。

2025-04-08 09:30
川普取消中國與香港小額包裹關稅豁免　法人估航空貨運量大減

川普取消中國與香港小額包裹關稅豁免　法人估航空貨運量大減

美國總統川普宣布，5月2日起取消來自中國和香港小額包裹(價值低於800美元)豁免關稅政策，從5月2日起生效，屆時中國輸美原免稅商品將徵收其價值30％，或每件25美元關稅，6月1日後將增加到每件50美元；國內法人評論指出，華航(2610)及長榮航(2618)的貨運營收，美國線佔了7成，取消小額包裹免稅及關稅跳升，航空貨運量將大減。

2025-04-08 07:00
國安基金第9度進場！　創台股指數最高護盤紀錄

國安基金第9度進場！　創台股指數最高護盤紀錄

受到美國總統川普對台課徵32％關稅影響，台股今（8）日重挫2065點或9.98％，跌點與跌幅皆刷史上最大紀錄，國安基金今日提前召開臨時會確定進場，挾5000億奉命護盤。

2025-04-08 18:46
六福村免費玩　集團向7.3萬人豪發股東會紀念品

六福村免費玩　集團向7.3萬人豪發股東會紀念品

六福（2705）今年股東會將於6／3召開，地點在六福莊生態度假旅館非洲廳，今公告股東會紀念品是「六福村主題樂園門票乙張（六福村水樂園不適用）」，價值超過千元，由於已過了最後買進日，因此僅有7.3萬股民才可享有此優惠。

2025-04-08 18:35

讀者迴響

熱門新聞

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

台股大屠殺「他反而買進」　營業員急問：按錯？

才剛跌停！　台積電「盤後鉅額交易」驚見1035元

不怕川普關稅！內需型百貨、食品股撐盤　統一超漲逾8％

台美談判降關稅　他點名「這些產業」慘了

快訊／台股爆量崩千點！上市近500檔跌停　台積電殺半根

「台灣價值剩7塊多」　不敗教主曝策略

想進場撿便宜　一票勸退「等見到1狀況」再加碼

台股血崩「撿鑽石」好時機？　批踢踢笑曝原因

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366