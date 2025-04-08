股神就是不一樣！全球富豪前10名「只有巴菲特賺錢」

▲股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅劇烈震盪全球，在政策宣布的兩個交易日內，包含川普盟友在內的富豪也遭受巨大的損失，全球前500大富豪合計蒸發了5360億美元（約台幣1兆7366億元）的資產。不過，據彭博億萬富翁指數統計，前10名富豪中，只有股神巴菲特（Warren Buffett）賺錢，話題引發熱議。

根據「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index）的統計，自川普2日宣布對等關稅政策後的兩個交易日內，全球前500大富豪合計蒸發了5360億美元的資產，創下該指數有史以來最高的兩日財富損失紀錄。有幾位曾支持川普，或在今年1月出席他就職典禮的富豪，財富縮水特別嚴重．但也有「股神」的財富逆勢暴漲。

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值得注意的是，截至2025年4月8日，在前10大富豪中，僅有「股神」巴菲特資產呈現正成長，累計增加11.5億美元，其餘17人全數虧損，合計損失金額高達數千億美元，顯示全球經濟與科技股震盪之下，唯有價值投資策略仍穩健生存。

排名 姓名 產業 國家 今年以來資產變化 1 伊隆馬斯克（Elon Musk） 科技 美國 -1350億美元 2 傑夫貝佐斯（Jeff Bezos） 科技 美國 -426億美元 3 馬克祖克柏（Mark Zuckerberg） 科技 美國 -245億美元 4 華倫巴菲特（Warren Buffett） 多元投資 美國 115億美元 5 貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault） 消費品 法國 -262億美元 6 比爾蓋茲（Bill Gates） 科技 美國 -94.5億美元 7 拉里艾利森（Larry Ellison） 科技 美國 -449億美元 8 拉里佩奇（Larry Page） 科技 美國 -347億美元 9 史蒂夫鮑爾默（Steve Ballmer） 科技 美國 -204億美元 10 塞吉布林（Sergey Brin） 科技 美國 -325億美元

科技巨擘伊隆馬斯克（Elon Musk）儘管仍以2980億美元資產穩坐世界首富，但今年以來淨資產大幅縮水1350億美元，成為虧損最慘的富豪。Meta創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）與亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）也分別損失245億與426億美元，凸顯科技產業在高利率與市場修正下遭受重創。

與之對比，93歲的巴菲特透過波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）持續穩健操作，其投資組合中涵蓋金融、能源與消費等多元產業，避開了科技板塊的劇烈波動。在大環境極度不穩的2025年，他的身價逆勢上漲，不僅顯示價值投資的優勢，也再度驗證其「別人貪婪時恐懼、別人恐懼時貪婪」的經典名言。

前10名富豪中包括馬斯克、貝佐斯、祖克柏、比爾蓋茲等科技巨頭皆榜上有名，且無一倖免於虧損。這也使巴菲特成為唯一「綠燈」代表，在一片紅海中獨自發光，無愧「股神」之名。

PTT股板網友見狀紛紛跪了，「巴爺爺就是巴爺爺，永遠的老師」、「每年都有人笑老巴，結果最後都輸給老巴」、「老巴是未來人吧」、「巴還是老的辣」、「馬斯克今年虧損了一個巴菲特」、「想到前陣子一堆少年股神在笑老巴XD」。