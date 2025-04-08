金管會祭台股限空令奏效！　放空大減86%、助賣壓減輕

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
川普關稅戰造成國際股災，金管會發布調降每日盤中可借券賣出委託數量至3%等三項措施，金管會統計，穩定股市制度實施之前，4/2借券賣出成交值104億元，實施後4/7借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%。
金管會於昨（7）日實施放寬融資擔保品認定、調降每日盤中借券賣出委託數量至3%，以及上市櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為130%等三項措施。
金管會統計，美股昨日因市場持續擔憂華府關稅政策和美國貿易夥伴報復措施的影響，主要4大指數漲跌幅介於-0.91%至+2.7%，今（8）日台股收盤指數18,459.95點，下跌772.40點，跌幅4.02%，成交量5,489.51 億元，同時段日本漲5.71%，香港漲0.47%，上海漲0.46%，韓國漲0.15%，新加坡跌1.79%。
昨天盤中可借券賣出委託數量調降為3%，4/2借券賣出成交值104億元，昨天借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%，代表三項穩定措施有助賣壓減輕。
2025年2月底台股本益比約20.46倍，現金殖利率達2.50% （加計股票股利為2.62%），國內上市櫃公司114年截至2月底累計營收約7.19兆元，較去年同期增加16.33%，為歷年同期最高，截至4月7日，信用交易之整戶擔保維持率為148.78%。
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