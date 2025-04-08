ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

金管會祭台股限空令奏效！　放空大減86%、助賣壓減輕

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普關稅戰造成國際股災，金管會發布調降每日盤中可借券賣出委託數量至3%等三項措施，金管會統計，穩定股市制度實施之前，4/2借券賣出成交值104億元，實施後4/7借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%。

金管會於昨（7）日實施放寬融資擔保品認定、調降每日盤中借券賣出委託數量至3%，以及上市櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為130%等三項措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會統計，美股昨日因市場持續擔憂華府關稅政策和美國貿易夥伴報復措施的影響，主要4大指數漲跌幅介於-0.91%至+2.7%，今（8）日台股收盤指數18,459.95點，下跌772.40點，跌幅4.02%，成交量5,489.51 億元，同時段日本漲5.71%，香港漲0.47%，上海漲0.46%，韓國漲0.15%，新加坡跌1.79%。

昨天盤中可借券賣出委託數量調降為3%，4/2借券賣出成交值104億元，昨天借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%，代表三項穩定措施有助賣壓減輕。

2025年2月底台股本益比約20.46倍，現金殖利率達2.50% （加計股票股利為2.62%），國內上市櫃公司114年截至2月底累計營收約7.19兆元，較去年同期增加16.33%，為歷年同期最高，截至4月7日，信用交易之整戶擔保維持率為148.78%。

關鍵字： 金管會台股川普股災穩定

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

推薦閱讀

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

今年才4個月，又有ETF下市！新光投信所發行「新光標普電動車ETF」（00925）今（8）日宣布因為連續30日淨值未達1億元以下，已符合下市規定，將在金管會核准後辦理清算，為今年以來第3檔下市ETF。

2025-04-08 15:09
金管會祭台股限空令奏效！　放空大減86%、助賣壓減輕

金管會祭台股限空令奏效！　放空大減86%、助賣壓減輕

川普關稅戰造成國際股災，金管會發布調降每日盤中可借券賣出委託數量至3%等三項措施，金管會統計，穩定股市制度實施之前，4/2借券賣出成交值104億元，實施後4/7借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%。

2025-04-08 17:10
比國安基金進場還快！　台積電看到「7字頭」爆117萬零股

比國安基金進場還快！　台積電看到「7字頭」爆117萬零股

受到美國總統川普關稅影響台股連日走跌，國安基金還沒正式宣告進場救台股，不過小資族已先勇敢搶進。台積電（2330）今（8）日盤中一度來到797元近1年新低，反而衝出逾117萬股零股成交量，成為今日零股成交王、台積電零股交易史上第4高。

2025-04-08 16:45
台股籌碼換手！爆量逾5000億　迎接反彈視1因素

台股籌碼換手！爆量逾5000億　迎接反彈視1因素

清明節連假結束，昨（7）日上市櫃盤面高達1800檔個股跌停，加權指數下跌2千多點，成交量只有1474億，融資維持率降至140%，投資專家預估，今（8）日單日成交量達5489億元，意味清洗融資浮額，籌碼得以換手成功，惟台股能否在此展開反彈行情，端視美股表現而定。

2025-04-08 13:45
電信股護城河！ 盤點持股比例最高3檔ETF

電信股護城河！ 盤點持股比例最高3檔ETF

川普對等關稅重擊全球資本市場，台股昨（7）日跳空大跌超過2000點，最低摜壓至19212.02點，跌幅9.6%。超過千檔股票重挫跌停，但電信三雄成資金避風港，表現相對抗跌。盤點市場上60檔台股原型ETF，持有電信三雄比例以統一台灣高息動能（00939）持有20.66%最高，也是唯一權重占比超過兩成的ETF，其次為國泰股利精選30（00701）持有18.89%、元大台灣高息低波（00713）持有18.38%排名第三。

2025-04-08 14:20
政府點火台股！4官股金融反彈急先鋒　兆豐金飆8％

政府點火台股！4官股金融反彈急先鋒　兆豐金飆8％

官股護盤基金點火大型官股色彩金控股，兆豐金（2886）一馬當先開高走高，開高走高勁揚逾８%，上攻到38元，10點過後，成交量達2.3萬多張，華南金（2880）、第一金（2892）、合庫金（5880）等群起助攻，漲幅達4%，金融類股指數順勢翻紅，從盤下1878點翻紅到1933點。

2025-04-08 10:18
亞股止血翻紅　日股技術性反彈狂漲近2000點

亞股止血翻紅　日股技術性反彈狂漲近2000點

美股跌勢暫歇，除台股以外的亞股走勢看俏，日本股市今（8）日上演技術性反彈，日經225指數早盤上漲1966點或6.3％，最高報33103.54點，至台北時間上午9點左右，仍報32771.99點，上漲1635.41點或5.25%。

2025-04-08 09:30
川普取消中國與香港小額包裹關稅豁免　法人估航空貨運量大減

川普取消中國與香港小額包裹關稅豁免　法人估航空貨運量大減

美國總統川普宣布，5月2日起取消來自中國和香港小額包裹(價值低於800美元)豁免關稅政策，從5月2日起生效，屆時中國輸美原免稅商品將徵收其價值30％，或每件25美元關稅，6月1日後將增加到每件50美元；國內法人評論指出，華航(2610)及長榮航(2618)的貨運營收，美國線佔了7成，取消小額包裹免稅及關稅跳升，航空貨運量將大減。

2025-04-08 07:00
國安基金第9度進場！　創台股指數最高護盤紀錄

國安基金第9度進場！　創台股指數最高護盤紀錄

受到美國總統川普對台課徵32％關稅影響，台股今（8）日重挫2065點或9.98％，跌點與跌幅皆刷史上最大紀錄，國安基金今日提前召開臨時會確定進場，挾5000億奉命護盤。

2025-04-08 18:46
六福村免費玩　集團向7.3萬人豪發股東會紀念品

六福村免費玩　集團向7.3萬人豪發股東會紀念品

六福（2705）今年股東會將於6／3召開，地點在六福莊生態度假旅館非洲廳，今公告股東會紀念品是「六福村主題樂園門票乙張（六福村水樂園不適用）」，價值超過千元，由於已過了最後買進日，因此僅有7.3萬股民才可享有此優惠。

2025-04-08 18:35

讀者迴響

熱門新聞

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

台股大屠殺「他反而買進」　營業員急問：按錯？

才剛跌停！　台積電「盤後鉅額交易」驚見1035元

不怕川普關稅！內需型百貨、食品股撐盤　統一超漲逾8％

台美談判降關稅　他點名「這些產業」慘了

快訊／台股爆量崩千點！上市近500檔跌停　台積電殺半根

「台灣價值剩7塊多」　不敗教主曝策略

想進場撿便宜　一票勸退「等見到1狀況」再加碼

台股血崩「撿鑽石」好時機？　批踢踢笑曝原因

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366