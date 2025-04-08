ETF下市+1！00925申請清算 今年第3檔

今年才4個月，又有ETF下市！新光投信所發行「新光標普電動車ETF」（00925）今（8）日宣布因為連續30日淨值未達1億元以下，已符合下市規定，將在金管會核准後辦理清算，為今年以來第3檔下市ETF。

金管會祭台股限空令奏效！ 放空大減86%、助賣壓減輕

川普關稅戰造成國際股災，金管會發布調降每日盤中可借券賣出委託數量至3%等三項措施，金管會統計，穩定股市制度實施之前，4/2借券賣出成交值104億元，實施後4/7借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%。

比國安基金進場還快！ 台積電看到「7字頭」爆117萬零股

受到美國總統川普關稅影響台股連日走跌，國安基金還沒正式宣告進場救台股，不過小資族已先勇敢搶進。台積電（2330）今（8）日盤中一度來到797元近1年新低，反而衝出逾117萬股零股成交量，成為今日零股成交王、台積電零股交易史上第4高。

台股籌碼換手！爆量逾5000億 迎接反彈視1因素

清明節連假結束，昨（7）日上市櫃盤面高達1800檔個股跌停，加權指數下跌2千多點，成交量只有1474億，融資維持率降至140%，投資專家預估，今（8）日單日成交量達5489億元，意味清洗融資浮額，籌碼得以換手成功，惟台股能否在此展開反彈行情，端視美股表現而定。

電信股護城河！ 盤點持股比例最高3檔ETF

川普對等關稅重擊全球資本市場，台股昨（7）日跳空大跌超過2000點，最低摜壓至19212.02點，跌幅9.6%。超過千檔股票重挫跌停，但電信三雄成資金避風港，表現相對抗跌。盤點市場上60檔台股原型ETF，持有電信三雄比例以統一台灣高息動能（00939）持有20.66%最高，也是唯一權重占比超過兩成的ETF，其次為國泰股利精選30（00701）持有18.89%、元大台灣高息低波（00713）持有18.38%排名第三。

政府點火台股！4官股金融反彈急先鋒 兆豐金飆8％

官股護盤基金點火大型官股色彩金控股，兆豐金（2886）一馬當先開高走高，開高走高勁揚逾８%，上攻到38元，10點過後，成交量達2.3萬多張，華南金（2880）、第一金（2892）、合庫金（5880）等群起助攻，漲幅達4%，金融類股指數順勢翻紅，從盤下1878點翻紅到1933點。

亞股止血翻紅 日股技術性反彈狂漲近2000點

美股跌勢暫歇，除台股以外的亞股走勢看俏，日本股市今（8）日上演技術性反彈，日經225指數早盤上漲1966點或6.3％，最高報33103.54點，至台北時間上午9點左右，仍報32771.99點，上漲1635.41點或5.25%。

川普取消中國與香港小額包裹關稅豁免 法人估航空貨運量大減

美國總統川普宣布，5月2日起取消來自中國和香港小額包裹(價值低於800美元)豁免關稅政策，從5月2日起生效，屆時中國輸美原免稅商品將徵收其價值30％，或每件25美元關稅，6月1日後將增加到每件50美元；國內法人評論指出，華航(2610)及長榮航(2618)的貨運營收，美國線佔了7成，取消小額包裹免稅及關稅跳升，航空貨運量將大減。

國安基金第9度進場！ 創台股指數最高護盤紀錄

受到美國總統川普對台課徵32％關稅影響，台股今（8）日重挫2065點或9.98％，跌點與跌幅皆刷史上最大紀錄，國安基金今日提前召開臨時會確定進場，挾5000億奉命護盤。

六福村免費玩 集團向7.3萬人豪發股東會紀念品

六福（2705）今年股東會將於6／3召開，地點在六福莊生態度假旅館非洲廳，今公告股東會紀念品是「六福村主題樂園門票乙張（六福村水樂園不適用）」，價值超過千元，由於已過了最後買進日，因此僅有7.3萬股民才可享有此優惠。