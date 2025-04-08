川普關稅七傷拳開打！習近平最後一搏　汪潔民揭貿易戰「最大贏家」

記者黃楷元、張琦珍／台北報導

面對美國前總統川普再掀對中高關稅攻勢，全球貿易局勢再度震盪。財經專家汪潔民受訪時直言，台灣身處其中，「其實是沒有太多談判籌碼」，只有往美方靠攏一途。

汪潔民指出，美國的關稅大刀不僅針對中國，也對全球開火，各國形成「一種對美依存度高就讓步，另一種則籌組復仇者聯盟對抗」的局勢。但對台灣而言，現實考量擺在眼前，「台灣的武器是跟誰買？這是最基本的問題」，加上「美國也補了一大堆的錢來幫助台灣」，使台灣「沒有太多談判的籌碼」。



▲財經專家汪潔民分析，川普關稅七傷拳開打，誰是最大贏家 。（圖／合成圖）

除了軍事依賴外，經貿面也讓台灣難以與美國翻臉。汪潔民表示，「台灣現在對美國的經貿依存度是跟中國一樣的重要」，但中國經濟存在下行風險，而美國是AI伺服器、低軌衛星、6G通訊、筆電、伺服器等高科技需求的主要市場，「沒有美國市場，台灣靠其他市場確實有它很難存活的地方」。

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對於中國態度強硬不退讓，汪潔民分析背後三大原因：首先，中國必須「對中國人民做一個交代」，退讓恐衝擊中共統治正當性；其次，「退讓的代價太高」，恐讓美企「肆無忌憚」進入市場、挑戰中國制度；第三則是外資大量流失。

他指出，中國去年境外投資的淨增長金額只有28億美金，對號稱有17兆經濟規模的中國來說，「非常驚人的少」，因此中國藉敵視美國來挽回歐洲與一帶一路國家的信心。

至於川普政策是否會受到美國內部壓力反彈？汪潔民認為，川普其實也在賭，他在賭美國期中選舉，因此他必須在2026年11月前兌現選舉支票，包括增加關稅收入、重振製造業與增加人民所得，但這些承諾能否在短時間實現仍存疑，他認為，川普恐面臨期中選舉大敗的風險，萬一共和黨大敗，川普將立刻跛腳。

他也指出高關稅終究會轉嫁到消費者身上，如同台灣汽車價格因關稅暴漲，若中國被打殘，台灣廠商反倒能有更大談判空間，因為台灣在筆電、伺服器等領域掌握優勢，「全世界唯二能夠做電腦的，只有台灣跟中國」，當競爭者中國被關稅壓制後，美國「沒有別的選擇」，因此他認為，在這場貿易戰中，「台灣只有一條路，就是靠美國」。