快訊／國安基金入場「消息奏效了」！台股夜盤直升

國安基金第9度進場！ 創台股指數最高護盤紀錄

受到美國總統川普對台課徵32％關稅影響，台股今（8）日重挫2065點或9.98％，跌點與跌幅皆刷史上最大紀錄，國安基金今日提前召開臨時會確定進場，挾5000億奉命護盤。

韭菜翻車連環爆！ 上櫃光通訊違約交割1679萬

韭菜翻車連環爆！櫃買中心今（8）日公告上櫃光通訊股華星光違約交割1679萬元，達個股公告示警門檻。

ETF下市+1！00925申請清算 今年第3檔

今年才4個月，又有ETF下市！新光投信所發行「新光標普電動車ETF」（00925）今（8）日宣布因為連續30日淨值未達1億元以下，已符合下市規定，將在金管會核准後辦理清算，為今年以來第3檔下市ETF。

六福村免費玩 集團向7.3萬人豪發股東會紀念品

六福（2705）今年股東會將於6／3召開，地點在六福莊生態度假旅館非洲廳，今公告股東會紀念品是「六福村主題樂園門票乙張（六福村水樂園不適用）」，價值超過千元，由於已過了最後買進日，因此僅有7.3萬股民才可享有此優惠。

陽明海運員工墜樓 公司發3聲明「職場霸凌零容忍」

陽明海運（2609）今日驚傳有同仁墜樓事件，公司也發出3點聲明，強調對同仁意外離世深感遺憾與痛心，將協助家屬善後處置，針對外界傳出是因為遭遇職場霸凌，陽明也說，公司對於職場霸凌採零容忍政策，本次事件是否涉及職場不法侵害已依程序啟動調查機制，並將邀請具經驗外部專家參與調查。

台積電股價波動過大遭列注意股 9檔上榜一文看

受到美國總統川普關稅戰影響，台積電（2330）近期股價波動劇烈，今（8）日雖未打入跌停，但證交所公告因近6個交易日收盤價差已達136元，且今日是近6個營業日收盤價最低，因此並列9檔上市注意股。

金管會祭台股限空令奏效！ 放空大減86%、助賣壓減輕

川普關稅戰造成國際股災，金管會發布調降每日盤中可借券賣出委託數量至3%等三項措施，金管會統計，穩定股市制度實施之前，4/2借券賣出成交值104億元，實施後4/7借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%。

比國安基金進場還快！ 台積電看到「7字頭」爆117萬零股

受到美國總統川普關稅影響台股連日走跌，國安基金還沒正式宣告進場救台股，不過小資族已先勇敢搶進。台積電（2330）今（8）日盤中一度來到797元近1年新低，反而衝出逾117萬股零股成交量，成為今日零股成交王、台積電零股交易史上第4高。

台股籌碼換手！爆量逾5000億 迎接反彈視1因素

清明節連假結束，昨（7）日上市櫃盤面高達1800檔個股跌停，加權指數下跌2千多點，成交量只有1474億，融資維持率降至140%，投資專家預估，今（8）日單日成交量達5489億元，意味清洗融資浮額，籌碼得以換手成功，惟台股能否在此展開反彈行情，端視美股表現而定。

電信股護城河！ 盤點持股比例最高3檔ETF

川普對等關稅重擊全球資本市場，台股昨（7）日跳空大跌超過2000點，最低摜壓至19212.02點，跌幅9.6%。超過千檔股票重挫跌停，但電信三雄成資金避風港，表現相對抗跌。盤點市場上60檔台股原型ETF，持有電信三雄比例以統一台灣高息動能（00939）持有20.66%最高，也是唯一權重占比超過兩成的ETF，其次為國泰股利精選30（00701）持有18.89%、元大台灣高息低波（00713）持有18.38%排名第三。