國安基金救市首穩台積電　「拉1元大盤挺8點」

▲國安基金上膛，台積電翻紅。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國安基金今（9）日正式啟動第9次護盤，5000億銀彈上膛首重權值股王台積電（2330）穩盤，法人指出，台積電市值佔大盤比重高達35.68％，換算下來漲跌1元影響大盤指數8.02點，拉1元大盤可以挺8點，操作「很划算」。

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在國安基金宣告進場後，台積電今日股價表現相當有戲，以下跌7元、每股809元開出，盤中多次翻紅最高漲10元至826元，10點40分左右又回到809元附近，市場預期800元心理關卡將是「國安基金防線」，資金拉抬避免恐慌性殺盤持續摜壓。

▲國安基金前次護價15檔。（圖／翻攝財政部官網）

從國安基金前一次護盤成績單來看，2022年7月13日至2023年12月15日之間運用545.08億元買進15檔台股，光是買進台積電就砸了358.63億元，淨賺83.18億元，在該次護盤中貢獻獲利近8成。

熟知國安基金運作人員指出，護盤買台積電的目的並不是為了賺錢，而是穩定市場信心避免市場失序，本周台股指數出現單日2065點、772點以上的跌點，今日政府強力作多，情況將會趨於緩和。

攤開台灣指數公司統計台股前10大權值股名單，以台積電權重最高，遙遙領先聯發科（2454）、鴻海（2317）的3.37%與3.07%，若以台積電9日收盤價816元與指數9日收盤報18459.95點估算，台積電漲跌1元就會牽動指數8.02點，身為「股市火種」的國安基金若要有效點火，必須先穩住台積電，才能止損。