快訊／國安基金出師不利！台股收跌1068.19點　台積電跌31元至785

快訊／台積電翻黑再見「7字頭」 國安基金護盤拉鋸

國安基金今（9）日挾5000億銀彈奉命護盤，台積電（2330）盤中多空激戰，開盤2小時賣壓噴出，800元大關逾2800張買單陣壓力求不要破防，不過難敵空方氣勢，上午11點17分來到797元，下跌19元或2.33％。

台股融資減肥刷紀錄 ！ 法人：快速瘦身、1個月後上漲機率8成

台股近期跟隨美股重挫、融資餘額大減，昨（8）日上市櫃融資銳減379.53億元，減肥程度，罕見創下歷史新高，根據《彭博》統計，先前台股歷史前五大融資單日減額從140至182億元間，若在融資大減逾140億元時進場投資加權指數，後一個月及後三個月的上漲機率高達八成，漲幅最高分別達到13.27%及16.52%。

鴻海股價刷1年新低！融資籌碼鬆動 1小時爆15萬張大量

鴻海（2317）股價自3月27日160元，一路急殺到昨（8）日125元跌停價位，成交量高達30萬張多，創下2024年3月14日以來新低，平均跌幅達21.8%，觸發融資停損賣壓，今（9）日以119元開出，低檔承接買盤進場，10點左右，成交量已經逼近15萬張。

國安基金救市首穩台積電 「拉1元大盤挺8點」

國安基金今（9）日正式啟動第9次護盤，5000億銀彈上膛首重權值股王台積電（2330）穩盤，法人指出，台積電市值佔大盤比重高達35.68％，換算下來漲跌1元影響大盤指數8.02點，拉1元大盤可以挺8點，操作「很划算」。

劉鏡清曝原估關稅「最高35％」 郭智輝：若談判失敗加大紓困

川普祭出對等關稅將於9日生效，經濟部長郭智輝強調，政府有整體規劃，經濟部負責收集訊息、反映狀況，並成立「馬上辦中心」，給予需要的企業協助，且政府也將與美方談判，若談判順利，880億元補助可滿足需求，若不順利則會加大金額；國發會主委劉鏡清也透露，當初設想最高版本是35％關稅，都有相關應變措施。

蘋果股價暴跌23% 微軟重奪市值王寶座

受到美國總統川普的關稅計畫重創，蘋果股價在短短4天內暴跌23%，市值降至2.59兆美元，市值王寶座再度讓位給微軟。微軟市值則以2.64兆美元重奪市值王。

傳5月赴美見證聯電與格羅方德合併 郭智輝：這個命題還不存在

近期傳出聯電（2303）將與全球第5大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）合併，且經濟部長郭智輝5月率團赴美，見證雙方簽署MOU。對此，郭智輝今（9）日回應，大家都很關心這件事，但整個行政措施是動態的，因此他5月是否會到美國，這個命題還不存在。

政院關稅記者會被下封口令？ 郭智輝：我的角色是回答問題

行政院4日召開關稅記者會，相關部會首長輪流報告應對方案，不過經濟部是由次長何晉滄報告，部長郭智輝坐整場未發言，遭疑是被下了「封口令」，對此，郭智輝今（9）日以棒球妙喻，表示跟次長是分工合作，次長報告、他回答記者提問，但記者提問正副院長都答了、沒有輪到他來回答，「我沒上去代表我沒用嗎？我是要回答問題，結果沒有人問我問題。」

幫國安基金添柴火 證交所盤前宣告2措施穩軍心

國安基金今（9）日正式挾5000億銀彈奉命護盤，官方持續為穩定市場添柴火。證交所在盤前、上午8點21分公告，針對近期美國關稅政策引發的全球資本市場波動，證交所已於4月8日通知上市公司得善用各項可行機制，例如可視資金狀況與維護股東價值等因素，適時啟動庫藏股買回計畫，以穩定市場信心、維護股東權益，並強化投資人對公司長期發展的支持。

珍奶大廠不用哭了 今日之前裝船離港、5／27前運抵美國免付對等關稅

台北市長蔣萬安今本周一(7日)針對美國對等關稅問題，與業者商討因應對策，有一家珍珠奶茶大廠代表哭訴有4、5個貨櫃正在運往美國途中，不知道該怎麼辦？經國輪公司美國公司高階請報關行確認，根據最新公布的關稅表，中國商品的34%與台灣的32%…對等關稅，只要是4月9日之前裝船，並在5月27日之前運抵美國，不用繳交這項額外關稅。