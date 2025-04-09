快訊／國安基金出師不利！台股收跌1068.19點　台積電跌31元至785

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受到美國總統川普關稅戰影響，台股今（9日）不顧國安基金護盤仍開低走低，加權指數終場大跌1068.19點，為台股史上第3大跌點，以17391.76點作收，跌幅5.79％，成交量5666.07億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌122.51點開出，指數開低走低，盤中最高達18371.52點，最低17306.97點，終場收在17391.76點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌31元來到785元，跌幅3.8％；鴻海（2317）下跌12.5元至112.5元；聯發科（2454）下跌75元至1185元；廣達（2382）下跌13元來到178.5元；長榮（2603）下跌19元至171元。
今天漲幅前5名個股為台富（1454）上漲1.3元，漲幅9.67％；永邑-KY（2939）上漲2.45元，漲幅9.63％；富邦蘋果反一N（02001R）上漲0.14元，漲幅7.78％；力銘（3593）上漲0.52元，漲幅7.7％；冠西電（2466）上漲4.9元，漲幅7.12％。
跌幅前5名個股則為富邦蘋果正二N（02001L）下跌2.21元，跌幅15.37％；亞德客-KY（1590）下跌75元，跌幅10％；AES-KY（6781）下跌71元，跌幅10％；華碩（2357）下跌49元，跌幅10％；達發（6526）下跌47元，跌幅10％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台富（1454）
|14.75
|▲1.3
|▲9.67％
|永邑-KY（2939）
|27.9
|▲2.45
|▲9.63％
|富邦蘋果反一N（02001R）
|1.94
|▲0.14
|▲7.78％
|力銘（3593）
|7.27
|▲0.52
|▲7.7％
|冠西電（2466）
|73.7
|▲4.9
|▲7.12％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富邦蘋果正二N（02001L）
|12.17
|▼2.21
|▼15.37％
|亞德客-KY（1590）
|675.0
|▼75.0
|▼10.0％
|AES-KY（6781）
|639.0
|▼71.0
|▼10.0％
|華碩（2357）
|441.0
|▼49.0
|▼10.0％
|達發（6526）
|423.0
|▼47.0
|▼10.0％
資料來源：證交所
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