港務公司與觀光署參加2025全球郵輪論壇　台灣港群建設成果獲關注

▲台灣港務公司攜手交通部觀光署及外交部駐邁阿密辦事處共同行銷台灣。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

本月8日至11日，全球郵輪產業年度盛會「美國全球郵輪論壇（Seatrade Cruise Global）」於佛州邁阿密舉行。台灣港務公司再度與交通部觀光署合作設立台灣展攤，向國際郵輪業界展示台灣港群建設成果與觀光優勢，推動更多航商認識與布局台灣。

展會期間，港務公司主動拜訪多家國際郵輪公司，包括荷美郵輪(Holland America Line)、精緻郵輪(Celebrity Cruises)、公主遊輪(Princess Cruises)、嘉年華集團(Carnival Corporation)、璽寶郵輪(Seabourn)、挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)、地中海郵輪(MSC Cruises)與星風郵輪(Windstar Cruises)皇家加勒比郵輪集團(Royal Caribbean Group)及迪士尼郵輪(Disney Cruise Line)，針對掛靠規劃與港埠服務進行面對面洽談。

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透過港務公司的介紹，多家業者對台灣港群各掛靠港有了進一步認識，港務公司也特別向業者行銷台中港、安平港等具發展潛力的港口。

港務公司在本次論壇中向國際郵輪業者全面介紹台灣港群的營運條件與建設進展，強調多項港埠優勢，包括港埠費用減免、通關流程優化等，協助業者降低營運成本，提升來臺掛靠意願。同時也行銷台灣港群的硬體建設規劃，如基隆港、高雄港岸電設施將逐步到位、旅運中心設施升級等，展現持續提升接待能量的具體行動。現場亦說明各港建設重點，基隆與高雄雙母港的設施優化、蘇澳港新建碼頭與旅運中心、澎湖港碼頭延建與新旅運中心規劃，以及花蓮港新設適合探索型郵輪靠泊的碼頭建設，完整呈現台灣多港併行的發展潛力與實際投入。

根據國際郵輪協會（CLIA）公布資料，全球郵輪市場2023年旅客人數已達3,150萬人次，超越疫情前水準，但亞洲整體市場仍處於恢復階段。相較之下，台灣郵輪市場復甦進展快速，2025年預估接待國際郵輪達565艘次，旅客量突破100萬人次，已接近疫情前規模，展現穩定成長動能。

台灣港務公司表示，將持續與交通部觀光署及地方政府合作，透過國際展會、業者拜訪與港群建設升級、港埠費用減免誘因，及加強與全球郵輪公司的互動與合作，擴大台灣在亞洲郵輪市場的能見度與實際掛靠成果。