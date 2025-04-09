股票慘跌！忍不住打開APP　他見帳面「負430萬」臉綠：繼續撐嗎？

▲原PO崩潰「快撐不住」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

受到川普的對等關稅政策影響，台股7日開盤即大跌超過2000點，創下史上最大單日跌點紀錄，讓許多人臉綠心慌，有網友表示，本來不想打開APP看股票，但還是忍不住，結果看到未實現損益「負430萬」，讓他很崩潰，預估明天可能就會突破500萬，求問該認賠出清，還是繼續放著。

有網友在PTT發文，「現股未實現-430W，放著死凹嗎？大家賠多少」，本來不想打開投資APP，但最終還是沒忍住，怎料，帳面未實現虧損已高達430萬元，預估明天再跌下去，就會突破500萬大關，「真的樹枝孤鳥了」。他透露，目前還在死撐著，但內心已經開始動搖，「還要死撐、死凹嗎？」

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一邊看著自己虧損的金額越來越大，一邊陷入進退兩難的煎熬，他向其他資深股友求助，想知道大家目前的帳面虧損是否也一樣慘烈，「各位學長、大神現股未實現都賠多少了？直接砍APP等一年？還是繼續過生活，大家都怎調適？」

貼文曝光，掀起網友討論，「我知道你還有錢，不要跌一點點就受不了」、「是閒錢就放著反正沒差」、「Ｎ年前買，後來只要不動都賺翻，給你參考」、「我只知道川瘋子還要再做三年」、「中小妖股的話直接GG」、「建議刪APP，認真工作3年後再開」、「過來人建議，留部分現金生活，大型權值現股或ETF就擺著」。

也有網友指出，已經忍不住先賣了，「我砍了一半降低風險」、「我畢業了....一起來吧」、「我才虧不到一百昨晚就睡不著了，早上還發現白頭髮，早上趕緊全砍了，現在至少身心舒服多了」、「川普當選先跑一半持股，昨天再跑3成，供參」、「是我就先砍掉止損了，誰知道明天一覺醒來會不會崩裂」。