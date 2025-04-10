關稅增至125%　中國求饒「下場會更慘」！她嘆：川普是唯一贏家

▲川普暫緩對多國實施對等關稅90天。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普9日宣布暫緩對等關稅90天，同時把對中國的關稅增至125%，資深媒體人黃智賢表示，川普應該很享受他的一言漲跌秀，「股市隨他講話如放屁般」，認為美國不會停止對中國進逼，如果中國求饒，下場會更慘，「川普玩這麼大一把，他是唯一的贏家，全球人類，不過是川普的走狗。」

資深媒體人黃智賢在臉書發文，川普每天放不同的話，轟炸全球一周，股市狂跌又暴漲，「週三的美股跌漲，漲跌，然後，盤中突然宣佈核彈關稅暫停90天，對中國關稅升到125％，意思是，懲罰中國」。

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黃智賢指出，歐盟也對美國商品徵收25％關稅，所以川普唯一的打擊目標，從頭到尾只有中國，「只是順便玩一手股票，賺一筆傳家產」。她直言，美國不會停止對中國逼近，「這一關之後，是無窮無盡的下一輪」。

不過，中國也不會求饒，因為下場會更慘，美國會更得其所哉，黃智賢建議，中國必須盤點自己的強弱優劣，「比如糧食自給率，美債，工業被卡脖子關鍵」。最後，黃智賢感嘆，「川普玩這麼大一把，他是唯一的贏家，情緒爽爆，銀子賺爆，全球人類不過是川普的走狗，川普實境秀手遊的NPC」。

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