關稅增至125%「陸股卻還上漲」他愣：要慶祝什麼？　全場曝真相

▲川普宣布課徵中國125%關稅。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

川普於台灣時間今（10）日凌晨突然宣布，暫緩實施試圖與美方協商的75國對等關稅90天、維持稅率10%，只有中國調升至125%，即日起生效，不過陸股今日未受影響，反而還上漲，有網友指出，大陸A股三大指數，滬指、深證成指及創業板指，股價都上漲，就連中信中國50（00752）也漲，掀起熱論。

有網友在PTT發文，「中國股票在漲什麼？」川普宣布對中國課徵125%關稅，其他國家維持原稅率，不過今天陸股開盤居然沒有一片綠油油，「其他國家降到10%，漲就算了，中國跟人家慶祝什麼行情？」

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貼文曝光，網友表示，「他們沒在怕阿」、「中國展現了唯一大國的意志，值得慶祝一番」、「反正已經沒有什麼東西可以損失了」、「中國人自己買上去啊，民族情緒，挺自己國家」、「全球唯一敢跟美國硬幹的國家，給個尊重」、「中共護盤的規模不是台灣小打小鬧，面子可重要了」、「因為125%太離譜，一定會談會修正，來一個好消息就是一根，先卡位」、「認為川普會放軟」。

美國總統川普祭出「對等關稅」，大陸A股三大指數7日收盤時全部重挫。不過，號稱「國家隊」中央匯金公司首先帶頭，於盤中宣布增持交易型開放式指數基金（ETF），另外兩大央企「國家隊」中國誠通、中國國新也於7日深夜公告，出手持續增持央國企股票和科技創新類股票及ETF，堅決維護資本市場平穩運行。

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