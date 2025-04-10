陽明海運3月營收年減15%　後續觀察美國關稅發展

▲陽明海運3月營收年減15%，後續主要觀察美國關稅發展。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)3月單月營收132.29億元，較2月營收減少14.65億元，減幅為9.97%，較去年同期營收減少新台幣23.18億元，減幅為14.91%。首季累計營收455.16億元，較去年同期營收新台幣438.01億元，增加新台幣17.15億元，增幅為3.92%。

陽明說明，農曆春節後市場需求放緩致運價下跌，使整體營收較上月減少。根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為5.7%，需求成長為2.5%。

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經濟合作暨發展組織(OECD)3月份《全球經濟展望》報告指出，鑒於貿易壁壘升溫、地緣政治和政策不確定性，影響投資及家庭支出，下調2025年和2026年全球經濟成長率預測，2025年自3.3%修正至3.1%：2026年自3.3%下修至3.0%。OECD同時也示警全球經濟存在重大風險，其中全球經濟碎片化加劇是主要關鍵，若貿易壁壘持續升級且影響範圍擴大，將衝擊全球經濟成長並推升通膨。

航運市場方面，目前美國線市場貨載出貨因對等關稅政策有影響，具體影響程度與範圍仍待各國與美國關稅協商結果而定，故將依關稅情況發展及市場狀況審慎應對。

其他航線如亞洲近洋線及歐洲線貨運需求則維持平穩。此外美軍對胡塞武裝組織發動空襲，導致地緣局勢再次升溫，短期內仍無法判斷紅海何時恢復正常通行，在確保安全情況下，航商仍持續繞行好望角應對，加上近期歐洲主要港口如安特衛普、鹿特丹、漢堡、熱內亞等受罷工、惡劣天候影響持續擁塞，對船期穩定及艙位供給均有影響。