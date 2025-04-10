王品Q1營收近60億寫單季最旺　瓦城Q1創同期新高

▲王品。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

連鎖餐飲品牌公告3月營收，王品（2727）單月營收年增逾3％打破淡季魔咒，寫史上最強3月，Q1合併營收也逼近60億元，寫下單季歷史新高；瓦城（2729）單月營收雖小幅下滑，但Q1合併營收近16億元，寫同期新高。

王品3月合併營收為18.2億元，年增3.47％，寫同期新高；累計今年Q1合併營收為59.2億元，年增5.39％，創單季歷史新高。

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王品表示，3月雖是餐飲業傳統淡季，但肉次方誕生3家千萬營收大店、青花驕也有1家門店達標千萬營收；零售事業王品嚴選積極將餐廳明星單品拱上超商貨架，三度聯手全家（5903）搶攻麻辣商機推出7款香麻新品，其中青花驕進軍泡麵市場，打造青花驕麻辣鍋牛肉麵，3天狂銷2萬碗，石二鍋冬瓜檸檬飲則在全台7-11獨家限量販售。

展望後市，王品集團仍積極展店，西堤牛排和石二鍋插旗台北大巨蛋商圈，品田牧場和聚日式鍋物進駐屏東太平洋百貨美食街；Q1已經新開出9家門店，全年邁向全台400店的目標。截至今年3月底，王品台灣總店數349間、中國87間。

瓦城3月合併營收為4.47億元，年減0.71％，主要是受到台中新光三越內品牌餐廳暫停營運影響；累計今年Q1合併營收為15.96億元，年增3.9％，寫同期新高。

展望Q2，瓦城指出，迎來清明、母親節及端午等重要節慶檔期，預期將帶動整體業績成長，4月清明連假民眾出遊踴躍，聚餐需求升溫，挹注營收動能；迎戰5月母親節商機，瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN及SHANN SHANN小香，推出「母親節限定套餐」並搭配促銷活動吸引消費者。

同時，集團提前布局端午商機，預計4月搶先推出精緻粽禮盒，滿足多元送禮需求；整體看好3節檔期帶來的消費動能，有望持續推升Q2營收表現。截至今年3月底，瓦城台灣總店數達150間。