150萬支iPhone印度直飛美國避關稅　30小時快速通關縮至6小時

▲蘋果公司（Apple）避川普關稅，將150萬支iPhone打包送上機直飛美國。（示意圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

消息人士告訴《路透社》，科技巨頭蘋果公司租用貨運航班從印度向美國運送 600 噸 iPhone，估計多達 150 萬支。消息人士補充說，該公司遊說印度機場當局將位於南部泰米爾納德邦的清奈（ Chennai）機場的通關時間從 30 小時縮短至 6 小時。

報導稱，一位熟悉該計劃的消息人士表示，蘋果「希望擊敗關稅」。消息人士和印度政府官員表示，自 3 月以來，大約有 6 架載重量為 100 噸的貨機起飛，其中一架是本周新關稅生效時起飛的。

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《路透社》的測量顯示，iPhone 14 及其充電線的包裝重量約為 350 克（12.35 盎司），這意味著在考慮到一些包裝重量後，總重量為 600 噸的貨物約有 150 萬支 iPhone。

蘋果和印度航空部尚未回應置評請求。由於該策略和討論都是保密的，所有消息人士都要求匿名。

蘋果每年在全球銷售超過 2.2 億支 iPhone，Counterpoint Research 估計，目前美國進口的 iPhone 總量中有五分之一來自印度，其餘則來自中國。

蘋果這項舉措施讓外界了解到這家美國智慧型手機公司規避川普關稅並在其最大市場之一美國建立其暢銷 iPhone 庫存的私人策略。

此前分析師警告稱，鑑於蘋果高度依賴從中國進口的產品，美國 iPhone 的價格可能會飆升。中國是 iPhone 的主要製造中心，而川普對中國徵收的最高關稅稅率為 125%。