超商雙雄營收年月雙增　3月、Q1皆寫同期新高

▲統一超。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

超商雙雄公布3月營收，統一超（2912）及全家（5903）單月、首季都創下同期新高，主要受惠展店、相關節日活動推升營運。展望4月，持續掌握氣溫回暖及清明連假商機，可望成為營收動能。

統一超（2912）3月合併營收為283.63億元，月增10.3％、年增4.04％；累計今年Q1合併營收為846.4億元，年增4.4%，創歷史同期新高。掌握高雄櫻花季、38婦女節、白色情人節、國際早餐日、棒球賽事等節令話題，深耕多元旅居、換季體感商機等需求，串聯線上線下豐富銷售管道帶動本業營收成長；轉投資事業方面，康是美、統一精工、星巴克、菲律賓7-ELEVEN、統一速達等均積極向上，持續挹注營收成長。

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統一超表示，4月台灣7-ELEVEN將持續架構超越顧客期待的生活型服務平台，除了掌握清明連假、媽祖遶境、愚人節、國際寵物日等商機，更攜手史努比75周年聯名推出超商近年最大規模的商品企劃「美味聯萌大明星」，類型橫跨主食、配菜、甜食、點心等，搭配限定可愛包裝，吸引年輕消費者與史努比死忠粉絲到店體驗豐富優質的商品。

全家（5903）3月合併營收為87.02億元，月增12.8％、年增1.88％，且同期新高；累計今年Q1合併營收為252.83億元，年增1.64％，寫歷史新高。主要受惠於展店動能持續、鮮食熱銷以及會員經濟效益發酵，尤其3月點數到期大兌點活動帶動整體會員消費活絡度，促整體表現穩步向上。

全家指出，4月將掌握氣候漸暖與清明連假商機，清涼天然飲品、Fami!ce霜淇淋、冰品、夏季輕食皆為操作重點，母親節預購亦將進入銷售高峰期，皆可望成為驅動營收的動能。截至今年3月底，全家便利商店總店舖數達4,344家。