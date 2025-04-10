快訊／美股開盤走跌！道瓊重挫707點

150萬支iPhone印度直飛美國避關稅 30小時快速通關縮至6小時

消息人士告訴《路透社》，科技巨頭蘋果公司租用貨運航班從印度向美國運送 600 噸 iPhone，估計多達 150 萬支。消息人士補充說，該公司遊說印度機場當局將位於南部泰米爾納德邦的清奈（ Chennai）機場的通關時間從 30 小時縮短至 6 小時。

川普對中課125％關稅 亞馬遜急取消陸廠供應商訂單

美國總統川普雖然宣布全球75國對等關稅暫緩90天上路，但中國不但沒有在延緩名單中，還要加徵125％關稅，相關爭議持續延燒，外媒報導，國際電商龍頭亞馬遜（Amazon）已向供應商取消來自中國和東南亞訂單，業者面臨龐大庫存沒有去路的困境。

華航擬配近0.8元現金股利 殖利率約4％

華航（2610）去年稅後淨利為143.83億元，EPS為2.38元，都創下開業以來新高；今（10）日董事會決議股利分派，擬配發每股0.79587046元現金股利，配發率約33％，以今收盤價20.1元計，殖利率近4％。

航空4雄齊寫最強3月！ 星宇、虎航Q1寫單季新高

我國4大航空公司今（10）日同步公告3月營收，單月營收都比去年同期成長，單月、首季營收也都寫下同期新高，其中，長榮航（2618）及華航（2610）首季營收都突破500億元，星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）都寫下單季新高紀錄。

台塑四寶Q1獲利／台塑化每股賺0.39元最佳 台化虧損收斂

台塑四寶公告3月營收，四寶今年3月合併營收為1265.93億元，月增5.2％、年減0.2％；累計今年Q1四寶合併營收為3649.3億元，年增0.8％，四寶合併稅後淨利為37.45億元，年減53.3％。四寶中以台塑化（6505）每股賺0.39元表現最好，台化（1326）單季仍虧損但幅度收斂。

貨櫃三雄營收／長榮Q1寫次高、萬海年增3成 陽明3月年減15％

貨櫃三雄公告3月營收，受到地緣政治動盪及運價下跌影響，長榮（2603）及陽明（2609）單月營收皆較上月減少，不過長榮Q1合併營收仍成長24％、陽明年增近4％；萬海（2615）單月營收雙增，Q1營收大增34％。

川普關稅提前逃命！我3月出口連17紅 寫史上最強

川普關稅催出拉貨潮！財政部今（10）日公布3月出口495.7億美元，創史上單月新高，年增18.6％，已連17紅。合計第一季出口總值1,295.8億美元、年增17.5％，創下史上最強第一季。

11.9萬股民嗨領！王品股東會大禮包加碼 總價值升至4000元

王品（2727）11.9萬股東注意！公司今（10）日宣布今年股東會紀念品，除了價值3,000元的「王品股東大禮包」，還攜手星展銀行「加碼」最高1,000元的王品集團即享券，總值高達4,000元。

防中貨來台洗產地 財長鬆口：2000元小額包裏免稅思考調整

喜歡淘寶買便宜中國貨寄包裏來台的消費者注意！為了防止中國貨透過網購違規轉運來台，財政部長莊翠雲今（10）日表示，小額包裏中有5成以上來自中國，已開始對中國製小額包裏免稅金額2000元門檻進行分析檢討，她說「調整是可以做思考的」。

美線貨恢復裝船待買主確認 估明後天貨量湧現、原運價延用至月底

美國總統川普9日宣布暫緩加徵關稅90天，期間只徵收10％的對等關稅，陽明海運高階指出，目前還看不到貨載明顯恢復裝船，主要是供應商還要取得買主同意，而現在是美國深夜，估計明後天貨量才會湧現；但是超大型攬貨公司指出，供應商自己決定暫緩出的貨，今天多已決定立刻恢復出貨，另原計畫每大箱(40呎)降低400美元的運價取消，現有運價延用至月底。