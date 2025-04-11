一表看14家金控第一季獲利　富邦金EPS 3.01居冠

▲富邦金第一季EPS 3.01元，居金控之首。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
14家金控2025年3月、第一季自行結算獲利全數出爐，受新台幣匯損、台股下跌影響，14家金控第一季獲利總計約1436.19億元，年減8.6%，14家金控中只有新光金（2888）唯一一家虧損，第一季EPS-0.71元，富邦金以EPS3.01元居冠。
富邦金公布3月自結合併稅後淨利111億元，累計2025年前一季合併稅後淨利411.1億元，較2024年同期成長35%， EPS為3.01元，拿下單月獲利、累計獲利及每股獲利王寶座。
富邦金表示，富邦人壽自年初持續調節股票投資部位，資本利得帶動第一季獲利成長兼具風險管控成效，4月美國宣布對等關稅相關措施，範圍及規模遠超過市場預期，造成全球市場大幅震盪，仍將力穩健經營，掌握市場動態，進行部位管控。
國泰金（2882）自行結算3月稅後淨利98.4億元，累計第一季稅後淨利達321.2 億元，年減13.63 %，EPS達2.17元，在14家金控中居第2名。
14家金控第一季獲利，以玉山金年增率高達4成，成長幅度最高，超越富邦金的年增率35%，凱基金（2883）、永豐金（2890）及第一金（2892）等三家也是維持成長，成長幅度分別為5.99%、4.71%以及2.72%。
新光金受到3月台股大跌1成影響到投資收益、適用外匯準備新制將匯兌收益全數提存至外匯準備金，以及提列合併員工安置成本，造成3月單月合併稅後虧損83.06億元，累計第一季合併稅後虧損125.33億元，每股稅後虧損0.71元。
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