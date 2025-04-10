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熙特爾第一季營收2.47億元、年增203％　預計第二季掛牌上市

▲▼熙特爾新能源董事長林聖澤（左）及熙特爾新能源總經理陳伯勳（右）。（圖／記者高兆麟攝）

▲熙特爾新能源董事長林聖澤（左）及熙特爾新能源總經理陳伯勳（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

儲能系統廠熙特爾新能源（7740）旗下子公司辰熙精密自去年第四季啟動量產以來，電池模組出貨已突破596MWh，成為全台最具量產能力與系統整合實力的儲能企業之一。同時，熙特爾2025年第一季累計合併營收達新台幣2.47億元，較去年同期大幅成長203%。

熙特爾3月營收更達5771.8萬元，年增率達1,857.87%，今年營收可望逐季走揚，營運結構亦逐步優化，顯示儲能產業需求熱度持續升溫。熙特爾以完整的自主研發技術及一站式系統整合能力著稱，涵蓋電池模組設計、生產、能源管理系統（EMS）與電池管理系統（BMS），具備從上游製造到下游案場建置的全面解決方案。

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熙特爾目前資本額5億元，公司去年10月登錄興櫃，日前證交所已經通過初次申請創新板股票上市案，預計今年第二季正式掛牌上市。

目前熙特爾積極推進的兩座位於高雄、容量各達100MW的大型E-dReg儲能案場已開始施工建置，將依完工比例進行營收認列。

除了自有儲能案場建置外，為了完整佈局儲能技術供應鏈並滿足在地化生產需求，熙特爾成立辰熙精密，專注於電池模組、電源管理技術，並在台中建置電池產線2條、虛擬電廠展示中心1座。具年產能達3GWh的模組與機櫃製造能力，以打造雙引擎營運模式，近期針對電池模組生產線，完成優化升級，測試設備調整，已正式通過VPC產品認證。

公司指出，該產線目前訂單能見度高，隨著認證到位，將啟動批量交貨，不僅可望挹注今年營收，並可望成為未來營運成長的動能。

對於美國對等關稅話題，總經理陳伯勳表示，影響主要在美國當地，目前沒有直接在美國的業務，對於公司出貨和業績沒有影響，不過全球能源供應鏈，為因應地緣政治與貿易政策之變動，部分市場將針對特定來源的電池與儲能設備實施較高進口關稅，也讓業界更加重視供應來源的多元化與風險控管，由於熙特爾集團旗下產品具備區域供應彈性，亦有助於客戶在特定市場中，依據進口政策評估更具彈性的採購選擇。

隨著公司模組與系統通過各項認證、並逐步擴大對外出貨，並持續提高台灣供應鏈自製率，有助於進軍海外市場。未來也將持續觀察全球市場政策走向，配合客戶需求進行相對應的布局與調整

關鍵字： 熙特爾

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