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保時捷推出992.2世代油電911　看好新技術帶動豪華車市表現

▲▼保時捷推出992.2世代油電911。（圖／記者高兆麟攝）

▲保時捷推出992.2世代911。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台灣保時捷今日發表全新 992.2 世代 911，其中全新 911 Carrera GTS 首度搭載 T-Hybrid 混合動力系統，針對今年豪華車款展望，在新科技配備加持下，保時捷表示，既有車主、車迷以及台灣消費者都相當看好，因此也期待之後豪華車市發展。

台灣作為保時捷在亞洲區的銷售一大主力地區，交車輛也持續成長，台灣保時捷2025 年第一季度的表現穩健，總計交付 1,470 部車輛，較去年同期成長 4%。其中，Macan 車系（包含純電動版本）的成長尤為顯著，增幅達112%。 718 車系的銷售表現也十分亮眼，較去年同期成長 20%。值得一提的是，Panamera 車系的交付量大幅成長，較去年同期增加近兩倍。

保時捷在台總代理汎德永業（2247）今年3月合併營收也達新台幣 42.05 億元，較上月增加 14.84%，較去年同期減少 14.16%；累計今年第一季合併營收 131.51 億元，較去年同期持平，表現優於國內汽車銷售市場，汎德永業也表示，重磅純電車款 Macan EV 與 第二代 Taycan 銷售表現同樣強勁。

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保時捷今日發表全新992.2世代的911跑車，其中全新911 Carrera GTS搭載超輕量性能混合動力系統，全新的動力系統擁有3.6升排氣量。911 Carrera GTS Coupé零百加速3.0秒，其最高時速可達312公里。全新911 Carrera也將同步上市，搭載經過調校的3.0升六缸水平對臥雙渦輪增壓引擎，擁有相較前代更為強悍的動力。

此次保時捷也推出輕量且強悍的 T-Hybrid系統，搭載全新開發的電子排氣渦輪增壓系統，整合式電動馬達位於增壓器和渦輪扇葉之間，具備瞬間提升渦輪轉速的功能，即時增壓。排氣渦輪增壓系統中的電動馬達同時也具備發電機的功用，可產生高達15 PS（11 kW）的電能，並自排放的廢氣流中進行動能回收。無排氣閥電動渦輪增壓系統僅需單一渦輪，取代過去的雙渦輪配置，確保更活潑、更靈敏的動力輸出。

▲▼保時捷推出992.2世代油電911。（圖／記者高兆麟攝）

▲保時捷992.2世代911 Carrera。（圖／記者高兆麟攝）

該動力系統的永磁同步馬達整合於全新的八速PDK雙離合器自手排變速系統。即使車輛在怠速行駛時，也能為水平對臥引擎提供高達150 Nm的額外扭力，並提升40 kW的動力。保時捷將兩個電動馬達與輕巧精實的高壓電池結合，即使電池尺寸與重量跟傳統的12V電池一致，但可儲存能量高達1.9 kWh ，並透過 400 V電壓運作。保時捷為使整體重量更輕量化，搭載輕量化的鋰離子電池的12 V車載電氣系統。

全新開發的 3.6 升水平對臥引擎為T-Hybrid 動力系統的核心。高壓電力系統使空調壓縮機得以透過電力驅動，從而省去傳統皮帶傳動使引擎更加精巧，在引擎上方為脈衝變頻器和 DC-DC 轉換器提供足夠空間。加大至97 mm 的缸徑和加長81 mm 的衝程使排氣量較前代增加 0.6 升。引擎配備 VarioCam 可變氣門正時控制和搖臂式氣門控制，在整個工況圖上保持理想的燃油與空氣混合比 (λ=1)。

即使沒有電力輔助，水平對臥引擎仍具備485 PS（357kW）的動力及 570 Nm 的扭力。整體總輸出功率為 541 PS（398 kW），扭力為 610 Nm，相較於前代增加了 61 PS（45 kW）。全新 911 Carrera GTS 在衝刺至時速 100 公里的過程中，尤其是起步加速，也超越前代車型。高效的性能混合動力系統具體實現高度動態的駕駛特性，同時大幅減少二氧化碳排放，與插電式油電混合動力車款相比更為輕量。與自身前代相比，重量僅增加 50 公斤。

911 Carrera GTS的懸吊系統也經過全面改良。後軸轉向系統首次成為標準配備，提升高速行駛時的穩定性並同時減小了轉彎半徑。保時捷動態底盤控制系統（PDCC）的防傾穩定系統整合至混合動力的高壓電力系統中，使其採用電子液壓控制系統，變得更靈活、更精準。更加跑車化的懸吊搭載可調校式的保時捷主動式懸載調整系統（PASM）搭配車身高度降低10mm強化GTS的操控特色。

關鍵字： 保時捷

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