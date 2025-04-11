為業者解惑　貿協製作川普關稅議題懶人包、提供對美諮詢服務

▲ 川普的關稅政策讓很多企業主與貿易商晚上睡不著覺 。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

川普的關稅政策讓很多企業主與貿易商晚上睡不著覺，經濟部與外貿協會了解業者的苦，由外貿協會製作「川普關稅議題懶人包」，透過各處與業界建立的LINE群組，廣發給業界參考，也PO在台灣經貿網供業界參考，另設立貿協對美諮詢服務，讓業界提出問題，由貿協與經濟部投資促進司合作，透過駐外單位向各國官方單位洽詢，取得正確資訊。

川普的關稅措施一波接一波，讓業界弄不清基本關稅與對等關稅要不要累加(不用)、那些產品在豁免清單內(例如藥品，木材、半導體等)、加徵關稅何時起算、我的產品要課多少關稅等等，貿協透過圖表在懶人包中清楚列出。

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貿協的對美諮詢服務，為協助受美國關稅措施影響的台灣企業，成立專案服務小組，並與貿協駐北美、東南亞、日本及中國大陸的駐外單位及經濟部投資促進司合作，提供即時資訊與協助。

業界除了可以參考外貿協會、美國投資環境簡介及產業競爭力服務計畫，獲取更多相關資訊，如果對於關稅適用範圍需要進一步協助，可以透過表單提交問題，貿協將於三個工作天內安排專人聯繫，表單連結： https://forms.office.com/r/UdRbs6syJM

即時服務專線：免付費電話 0800-609-889｜02-2757-7190(週一至週五9:00-17:00)。