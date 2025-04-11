台股強彈1608點　法人曝4次回測半年線後績效：進場機會浮現

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅延緩90天實施，台股10日全場維持高檔震盪，終場以大漲1608.27點或9.25％、 19000.03點，剛好收復萬九。保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱認為，過去4次每當台股指數拉回半年線時進場，後6個月、後1年、後2年的平均表現為11.4％、23.0％、33.3％，而且現階段大盤距離年線位置超過3000點，進場機會已經浮現。

▲川普對等關稅政策轉彎，台股10日驚漲1608點。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

美國總統川普上任後推行「美國優先」政策，並祭出對等關稅，共有86個國家或地區的輸美商品將被徵收稅率11％至50％不等的對等關稅，其中台灣適用稅率為32％，造成各國經濟震盪。不過，隨後川普又宣布，將把全球75國對等關稅調降至10％，為期90天，作為談判觀察期，但針對中國進口商品的關稅則大幅提高至125％，且即刻生效。

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受到川普關稅政策影響，台股7日開盤即重挫2000點，連續暴跌3天，讓不少投資人受到股災波及，但9日川普改口之後，台股由綠轉紅，10日終場以大漲1608.27點或9.25％、 19000.03點，剛好收復萬九。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱分析過去5年內4次台股回測半年線後的數據，分別落在2020年2月、2021年5月、2022年3月、2023年9月，後6個月、後1年、後2年的平均表現為11.4％、23.0％、33.3％。

張芷菱認為，台股深跌後回升動能明顯，不論是後6個月、後1年或後2年，平均漲幅都能達到雙位數水準，現階段大盤距離年線位置超過3000點，台股反彈潛力可期，進場機會已經浮現。