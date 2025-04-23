數位金融好安心！國泰世華銀行聯手國泰產險推出「帳戶安全險」

▲透過手機轉帳、付款、理財，都是數位金融的日常。（圖／取自國泰世華銀行官網）

財經中心／綜合報導

打開手機查詢帳戶餘額、投資績效、轉帳給朋友、購物時掃碼付款，這些生活中很普遍的行為，實際上都是數位金融的一部分。隨著數位服務推陳出新且越來越多人使用，網路釣魚詐騙手法也日新月異，無論是可疑簡訊、社群活動、釣魚網頁…等，皆讓數位金融安全時刻面臨風險，稍有不慎可能導致錢財損失。

國泰世華銀行以CUBE App作為數位金融服務的主力入口，平台會自動檢測用戶設備狀態，並提醒用戶增加安全設定。帳戶安全健檢自2020年推出時的4項，因應防護需求增至目前的10項，從登入安全、交易通知、個資保護到系統安全4大面向，與時俱進地強化帳戶防護力。

▲用戶只要按步驟一一確認，即可升級帳戶安全等級。（圖／翻攝自國泰世華銀行官網）

CUBE App帳戶安全健檢的項目包括登入兩步驟驗證、FIDO快速登入、裝置綁定、人臉辨識驗證、交易認證碼、交易推播通知、Email/手機號碼檢核、系統版本、手機作業系統…等10項。每個項目均透過App一站式設定，增添安全防護輕輕鬆鬆。其中登入兩步驟驗證是優先建議設定的項目，類似Google的雙重驗證，只要啟用這個功能並將常用裝置加入信任裝置清單，當有陌生裝置嘗試登入時，才會需要第二道OTP驗證來加強身分確認，替帳戶多加一道門鎖。例如詐騙集團透過釣魚簡訊誘導用戶至偽冒網站輸入銀行代號及密碼後，在遠端操作登入，此時兩步驟驗證機制便會啟動，進一步阻擋盜用。

為提升用戶數位安全意識，確保用戶各面向都能享有更高規格防護保障，現在只要完成10項設定後，再到CUBE App保險專區點選參加帳戶安全險活動，即有可能獲得最高新臺幣16,000元的理賠保障(限額45,000名)。(詳細保障內容依國泰世華銀行官網為準，可至活動專頁查詢)。在享受數位金融便利的同時，也要為自己的帳號多增添防護保障。

本文係由國泰世華銀行邀約，產險商品由國泰產險提供