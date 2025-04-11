「TAIWAN SELECT」台灣館閃耀獅城　95家企業星國食品展掀台味熱潮

▲台灣館開幕典禮6個縣市及7家食品相關公協會，為展出揭開序幕。（圖／貿協提）

記者張佩芬／台北報導

2025年新加坡國際食品展於今(11)日圓滿落幕，台灣館今年獲屏東、雲林、臺南、嘉義縣、南投及彰化等6個縣市及7家食品相關公協會支持，匯集95家企業參加，使用92個攤位，並以經濟部推動，外貿協會執行之「TAIWAN SELECT」品牌打造整體形象，展出品項豐富，涵蓋糖果餅乾、罐頭、醬料、米食、飲料以及水產和肉類加工品等類別。

展前一日更首度辦理VIP買主展前預覽見面會，獲新加坡當地三大食品公協會及25家企業全力支持，展中現場洽談熱絡，訂單捷報頻傳，台灣食品強力進駐亞洲超市通路。

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本屆台灣館展現產品多元與創新實力，吸引眾多買主與媒體關注，為協助台灣館參展企業與當地重要買主建立關係，並加強宣傳整體企業產品形象與實力，外貿協會特別於展前一日辦理VIP買主見面會為整體展出暖身，邀到新加坡當地25家企業參與，包含新加坡肉商協會、福州咖啡酒餐商公會、姑蘇餐飲協會及百美超市等當地重要買主與我商接洽；參展商表示能於展前有機會聚焦介紹產品並搶先取得買主目光，有助於後續推進，多家進口商及通路商更在展覽期間邀請合作夥伴與採購人員，再度到訪攤位進行洽談。

開展後現場商機熱絡、捷報頻傳，CK食品成功取得新加坡N超市豆乳與黑豆乳訂單；HL食品連年獲青睞，繼去年接下餐飲通路訂單，今年再與新加坡前三大超市合作，新增採購OEM皮蛋一個貨櫃的訂單；HLY醬料公司亦接獲星馬連鎖火鍋通路酸菜報價需求。W食品的鮪魚蛋捲成展場亮點，不僅吸引新加坡網紅採訪，更獲G超市等關注；DE公司則擴大與N超市合作，新增胡椒豬肚等鍋底新品。TH食品麻糬受到全球知名連鎖咖啡S商青睞，有望進入國際連鎖咖啡品牌供應鏈。

本次於台灣館中設立「TAIWAN SELECT 展示專區」加強推廣品牌形象，以獨特風味、貼心好禮、天然有機、銀髮友善及經典美味等5大主軸，展出41家80項獲獎產品，包含無添加糖大豆蛋白豆奶和雙重巧克力大豆蛋白脆片、以臺灣辣椒和義大利橄欖油製成的川椒辣醬及川椒醬油、造型超吸睛的炸雞冰淇淋以及熱帶水果蘆薈飲、梅子氣泡及檸檬薄荷氣泡康普茶等清爽飲品，多位買家表示有多項產品為企業禮品的好選擇，重口味的醬料或清涼飲品更為符合東南亞市場的產品。

本次展出到場貴賓雲集，4月8日開展首日由外貿協會辦理台灣館啟動儀式，邀請駐新加坡台北代表處公使吳文齡、台南市市長黃偉哲，雲林縣縣長張麗善、嘉義縣副縣長劉培東及多位縣市政府代表與重要買家貴賓共同揭開序幕，並於儀式後提供香味四溢的台灣刈包，為台灣豬肉睽違15年後重返星國造勢，同時也期望本次的展出「豬」事順利，讓台灣食品在新南向市場發光發熱。

新加坡為台灣農產食品第9大出口市場及第25大進口來源國，去年從台灣進口的金額為1億3,082萬美元，出口到台灣的金額為9,495萬美元，顯示雙方農產食品貿易往來密切，新加坡更為台灣食品企業前進東南亞市場的重要跳板。

未來，外貿協會將持續協助業者拓展海外市場，計畫在下半年推出一系列TAIWAN SELECT 行銷推廣活動，包括參加歐美、菲律賓、印度等地展會，並推出針對澳紐、日韓、及歐洲市場的商機媒合團，歡迎有興趣的業者報名參加。