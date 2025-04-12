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川普關稅戰！勞動部啟動工會關懷視訊座談　提供2協助措施

▲勞動部勞動關係司司長王厚偉與企業工會視訊座談。（圖／勞動部）

▲勞動部勞動關係司司長王厚偉與企業工會視訊座談。（圖／勞動部）

記者廖婕妤／台北報導

因應川普關稅戰，勞動部啟動「因應美國關稅工會關懷視訊座談」，11日共辦理3場次，分別邀請「半導體、顯示卡、伺服器、網通產業」、「鐵鋁及製品、手工具及水五金」、「生技醫學、一般化學」產業的企業工會上線視訊會議，由勞動部親自聆聽第一線企業工會反映內部實際可能遇到困難，並說明提供勞工《安定就業》與《重要勞動權益》協助方案與措施。

勞動部表示，雖然參與的工會代表表達，目前企業尚未有因美國關稅而影響生產或營運，也尚未有任何人力調整資訊。不過，勞動部勞動關係司司長王厚偉強調，因整體美國關稅政策具有高度不確定性，勞動部會持續與工會建立直接聯繫的公私互助網絡，加強資訊流通，也讓工會可以第一時間了解政府相關措施，並在最快時間提供行政部門第一線的資訊。

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王厚偉提到，如員工有任何疑義，也可以向勞動部請求協助，與會工會團體表示肯定，也表達會協助將相關訊息傳達員工，提供企業，讓企業可以善加運用政府安定就業資源，穩定所有勞工就業。

王厚偉指出，目前正在積極安排部長洪申翰在本周末訪視受影響重點產業的關懷工會行程，下周也將持續進行運輸工具、汽車及零組件、自行車、機械、建材、石化、塑膠及橡膠業、重機電及電線電纜等工會視訊關懷座談。

關鍵字： 川普關稅勞動部台灣企業工會關懷挑戰支援

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