川普關稅戰「香港消失了」　謝金河：台灣角色會更吃重

▲美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普最近與中國展開貿易戰，美方對中方徵收145%關稅，中方則對美方課徵125%關稅。財信傳媒董事長謝金河在發文中指出，「香港的角色悄悄消失了」，並強調「台灣的角色會更吃重」。

謝金河表示，川普的關稅戰已經達到高峰，雙方在高關稅壁壘下，必然會出現「田嘸溝，水嘸流」的情況。接下來可能是金融戰，中國可能會打擊美債，美股也會受到影響。美國人最怕的就是債市崩潰，川普可能因此成為全民公敵。謝金河形容「再強大的巨人，碰到不怕死的就沒輒」，而中國正扮演這個不怕死的角色。

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因此，謝金河認為川普需要重新調整戰略，不能再無差別攻擊盟友，應該多照顧盟友，因為習近平也在尋找自己的盟友。在這次全球關稅戰中，川普將台灣名正言順地認定為國家，而香港則悄悄消失了。過去談關稅時，香港總是有一席之地，但這次連名字都不見了。

對此，香港財政部長貝森特表示港澳比照中國。謝金河指出，如果香港的關稅跟著中國走，下一步可能會影響聯系滙率，最惠待遇改變的話，香港會受到更大的衝擊。而台灣這次的全球能見度大大提升，「全世界會展開大規模去紅色供應鏈，台灣的角色會更吃重」。