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台股動盪　4檔98系列新ETF投資風險一次看

▲▼台股暴跌。（圖／記者湯興漢攝攝）

▲台股今年波動大，投資人對ETF市場開始慢慢冷靜、示意圖。（圖／記者湯興漢攝攝）

文／玩股神探

2025年開始，新發行ETF已經進入六位數的98系列，這表示新型ETF持續推出，在最近這種盤勢不好，投資人對ETF市場開始慢慢冷靜，也比較不會有ETF溢價的情況...

ETF代碼從五位數變成六位數，最新的009800、009801、009802、009803，新的ETF無限發行，從廣告上來看永遠都可以輕鬆擊敗大盤，但很少人會提到後續的投資風險，這次來跟你聊一下要如何判斷新的ETF到底能不能買。

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這幾年高股息ETF開啟台灣人的全民投資運動，最早以前的代碼是四位數的0050、0056，現在進化到了六位數。從政府統計台灣ETF資產規模來看，現在已經接近3.7兆元，總成交金額2024年已經超過6兆元，先不論ETF投資標的或績效報酬這些事情，當ETF開始成為我們的生活日常，你身邊所有人都有買，當然每個人都應該要好好了解現在這個市場在玩什麼把戲。

這幾年高股息ETF開啟台灣人的全民投資運動，最早以前的代碼是0050、0056，這四位數，這幾年開始出現五位數的00713、00878、00940，時間來到2025年的現在，已經發到六位數的ETF，你應該這陣子都有陸陸續續看到六位數的00980幾的廣告。

相對於台股上市櫃代碼還在四位數，ETF已經發到六位數，從政府統計台灣ETF資產規模來看，2023年大概是2兆元，現在已經接近3.7兆元，總成交金額一樣爆發，2023年接近4兆元，2024年已經超過6兆元。

目前有買台灣ETF的總受益人數已經來到1,200多萬人，以台灣人口來換算，等於每兩個人就會有一個人持有ETF，先不論ETF投資標的或績效報酬這些事情，當ETF開始成為我們的生活日常，你身邊所有人都有買，當然每個人都應該要好好了解現在這個市場在玩什麼把戲。

最近金管會也開始加速主動式ETF的審核，現在公開已知的主動式ETF投信申請名單，包含野村投信、凱基投信、聯博投信等大型機構，到時候也會幫大家整理一集來聊聊。

回到正題，2025年開始，新發行ETF已經進入六位數的98系列，這表示新型ETF持續推出，在最近這種盤勢不好，投資人對ETF市場開始慢慢冷靜，也比較不會有ETF溢價的情況，接下來跟大家介紹一下，009800、009801、009802、009803，這些ETF的組成跟基本資訊，順便從三個角度來看看投資風險。

成分股過往表現

雖然這幾檔ETF上市後還沒有遇過股災，我們不知道ETF的抗跌性，但根據目前ETF成分股在過去2020跟2022年的情況，至少可以猜測一下，之後如果遇到崩盤，這些ETF最慘會跌多少，這邊先說一下四檔ETF發行面額都是10元。

首先是009800：這檔ETF主要是買NASDAQ 100，指數本身除了金融股不買，主要買進100檔美國及國際大型龍頭，其實就是複製美國最有名的QQQ，所以美國科技股的走勢，基本上就決定了ETF的風向，但這是台灣版的。

再來是009801：這檔ETF追蹤美國大型科技股，而且特別要求公司的研發支出夠高，前三大持股包含輝達、微軟、亞馬遜，算是更偏向純科技股的ETF。

接著是009802：這檔ETF主打動能選股，一上市就更換了成分股，目前沒有納入台積電，前三大持股包含聯發科、富邦金、中信金，電子金融佔比整個ETF超過一半以上。

最後是009803：這檔ETF由保德信投信發行，主要從上市股裡面篩選，觀察動能為主，前大持股是台積電、鴻海、聯發科，這跟大盤組成比較類似，但台積電比例只有三成而已。

成分股配息率

投資ETF有兩派，一派是看價差，一派是看配息，咱們台灣投資人特別看重配息情況，所以我先來幫你整理這幾檔ETF的配息模式，方法是直接參考過去成份股的殖利率表現。

首先是009800：這檔ETF沒有配息機制，主要拼NASDAQ 100指數上漲賺價差，所以先略過。

再來是009801：採取年配息策略，不過由於投資美股為主，在美股市場平均殖利率向來都不高的情況下，因此配息也不用太期待。

接著是009802：採取季配息策略，也有平準金制度，就跟過去高股息ETF的模式差不多，算是中規中矩，而最大成分股聯發科也採取季配息，最近的年化配息率大概介於3-4%，再參考富邦金、中信金過去殖利率也是4%附近，因此就算遇到大盤下殺而沒有平準金能發，光靠成份股配息，要守住年化殖利率4%應該是輕輕鬆鬆。

最後是009803：採取季配息策略及平準金制度，也比較接近大盤市值的持股，不過保德信官網自己另外公布過去五年的殖利率，平均大概是5.4%，最低有4.5%，算是幾檔ETF裡殖利率最高的。

主要產業指數

再來要看的就是產業指數的走勢，觀察近五年的情況，你大概就能知道接下來的表現可能如何。
首先是009800：這應該也不用多談，完全複製NASDAQ 100指數，這幾年指數已經變成科技巨頭為主，所以只要你相信這些科技股會繼續強盛，那009800就會繼續漲多跌少，相反的，如果出現反轉，跌幅也會比投資大盤要更大，但這也不一定是壞事，因為相信科技股會是未來趨勢的人，遇到大跌，反而要覺得開心有便宜貨可以撿。

再來是009801：這檔ETF主要是從科技股裡面找出更有競爭力的股票，像是特別看重高投入研發成本，所以投資科技的比重是壓倒性的，比複製Nasdaq的009800更極端，表現當然會更是大好大壞，適合覺得009800還不夠刺激的風險偏好者。

接著是009802：ETF持股大概七成都在電金產業，所以跟著台股走勢的連動性自然很高，只不過差別在於沒有台積電，所以往好處想是避免台積電下殺造成的重傷害，但也會有台積電大漲而導致績效落後的風險，要不要買這檔的關鍵就在於你看不看好台積電的未來。

最後是009803：算是比較平衡型，持有三成台積電，也會考量股息及產業配置，但因為ETF整體都是買權值大型股，所以其實跟市值型ETF比較類似，但是有特別強調在選股機制當中加入動能篩選因子，動能因子加進去就會在多頭時漲更多，空頭跌更多。

結論

四檔新上市的ETF的強弱項都不同，有適合風險偏好投資人的，也有直接連結美股的，不知道未來績效會怎樣，但起碼可以先參考過去的成績單，然後我的經驗是搞得越複雜，回測績效看起來越威猛的投資商品，未來都越容易壞掉，講壞掉可能太擋人財路，改一下，績效十之八九會跟你預期差很多。

其實投資ETF就是給懶人一個輕鬆投資，然後賺合理獲利的方法，不用預期太高，順順買單純的標的就好。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由玩股網授權，不得轉載

關鍵字： 台股ETF

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