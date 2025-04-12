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巴菲特危機中加碼押注「這國」！ 分析師：釋放重大信號

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

在全球金融市場因美國總統川普重啟關稅政策而動盪不安之際，「股神」巴菲特（Warren Buffett）帶領的波克夏．海瑟威公司（Berkshire Hathaway）於11日宣布發行總額900億日圓（約新台幣189億元）的債券，成為市場焦點。雖然這是波克夏自2019年進軍日本以來規模最小的一筆日圓債券交易，卻被視為巴菲特對日本市場長期潛力的再一次肯定，釋放「危機入市」的重大訊號。

根據《彭博》報導，此次債券發行涵蓋3年至30年等多個期限區間，其中3年期債券的殖利率溢價達70個基點，高於去年同期的49個基點，顯示市場對波克夏的高度信心。分析人士認為，這筆資金可能用於進一步增持日本五大商社（伊藤忠、丸紅、三菱商事、三井物產及住友商事）的股份。早在2020年，巴菲特便開始布局這五家商社，持股比例已於今年3月提升至8.5%至9.8%，展現其深耕日本產業的決心。

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分析人士指出，巴菲特的投資策略以「借日圓、買日股」為核心，透過發行日圓債券融資，不僅規避了匯率波動風險，還能靈活應對市場調整。根據資料，波克夏投資五大商社的總成本約138億美元，市值已增長至235億美元，預計至2025年，來自日本投資的年股息收入將達8.12億美元，遠高於日圓債券的年利息支出1.35億美元，凸顯其精準的財務佈局。

儘管當前日本股市受全球經濟不確定性影響，日經225與東證指數今年均下跌超過10%，許多企業如三得利控股及日清食品甚至取消了債券發行計劃，巴菲特卻選擇在此時加碼投資，顯示其對日本企業長期價值的堅定信心。他曾在年度股東信中表示，這五大商社的經營模式與波克夏高度契合，隨著時間推移，他對這些公司的信任與日俱增。
 

關鍵字： 巴菲特股神日圓債券波克夏日本

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