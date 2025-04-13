年賺30%！　前公務員致勝法

▲邏輯投資瞄準被市場低估的價值股，在股價還沒反應前進場。

圖文／鏡週刊

採訪拍照時只願露出側臉的臉書版主「邏輯投資」，擅長尋找被市場低估和產業週期在谷底準備反轉的價值成長股，他說投資成功不是預測市場走向，而是風險管理和紀律，勵行持股多元、分散配置，並長期持有定存股降低資產波動，加上自律投資，讓曾是公務員的他穩穩累積出8位數身家。

「有的公司適合長期持有、有的能波段操作，互補搭配力求攻守兼備。我不走短線，持股至少半年以上。」臉書版主「邏輯投資」最愛尋找被市場低估、產業週期在谷底準備反轉的價值成長股，靠著這套心法，創造出平均年報酬率約30％的好成績。

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▲邏輯投資去年底離開鐵飯碗公職，靠著自律和風險管理創造年化報酬率30％的成績。

一、定存成長股：達麗、長虹

他把資金分成兩大塊：定存成長股和波段成長股，持股約5到10檔，「市場變化無所不在，要是ALL IN（全押），突然來個黑天鵝，壓力值會爆表；分散持股，投資路才能走得更有信心。」





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