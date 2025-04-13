女力當先！2025台新女子路跑香香登場　彭雪芬領軍自信開跑

▲台新金控董事長夫人彭雪芬(左三)與基隆市副市長邱佩琳(左二)、永齡基金會執行長郭曉玲(右四)、台新銀行個金事業總處執行長包國儀(右ㄧ)、台新投顧董事長洪素珍(右二)一起參與2025台新女子路跑，共同為認真的女性加油。（圖／台新銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

2025台新女子路跑(Taishin Women Run)今(13)日香香登場，吸引逾萬名女性集聚賽道，場面美麗壯觀。台新銀行已連續八年冠名贊助這場全臺最大規模的女子路跑盛會，今年再度攜手台新證券、台新人壽共同投入，鼓勵女性勇於挑戰、盡情奔跑，擁抱健康自信的生活方式。台新金控董事長夫人彭雪芬也再度到場共襄盛舉，鼓勵所有女生透過跑步激發內在潛能，勇敢突破自我，開創無限可能。

台新銀行1995年推出臺灣首張女性專屬信用卡「玫瑰卡」，長期支持女性發展，除贊助女子高爾夫球選手、空手道女將，更連續八年冠名贊助台新女子路跑，打造少見的女性專屬運動舞台，今(2025)年更首度邀請「永齡基金會」共同參與，旗下之永齡女力計畫關注女性賦權議題，並於2024年起啟動「永齡媽媽築夢家」徵件計畫，鼓勵大眾提出多元就業的解方，期盼匯聚社會力量，協助更多媽媽克服挑戰，重回職場或創業再創人生第二曲線。

▲台新銀行連續八年冠名贊助台新女子路跑，吸引超過一萬名女性跑者參加。台新銀行產業金融處資深副總經理陳柏如(右二)也為活動進行開場。（圖／台新銀行提供）

今(13)日賽事現場，永齡女力帶領DayDay Jamu、御巧可可巧克力坊、禾乃川國產豆製所、地方創生花東甜點、地瓜媽的幸福手作等永齡女力夥伴創業店家，到場設攤與女性跑者互動。台新銀行也邀請「大同育幼院」及「中華視障路跑運動協會」女性跑者一同參與，相信「一起跑，更有力量」，展現不同女性群體的堅韌精神。此外，台新銀行持續攜手與行政院洗錢防制辦公室於活動現場進行防詐宣導，提醒大家不要誤信來路不明電話、簡訊、電子郵件或投資訊息，如遇可疑情形請撥打165反詐騙專線一同「識詐、反詐、反洗錢」，共同促進金融秩序穩定及透明並一起守護大家的財產安全。

現場也特別邀請臺北台新戰神啦啦隊「Taishin Wonders」熱力應援，並規劃賽後甜點市集、香氛占卜，以及美甲美髮、肌膚修護等專區，療癒女孩們身心。今年共有超過1萬名女孩報名，不少跑者揪閨蜜一起團報，最多報名人數高達95人，贏得本屆「台新瑰密獎」，獲得台新信用卡刷卡金3萬元獎勵。

台新銀行表示，路跑賽事不僅是速度與體能的考驗，也是女性展現自信的重要舞台，未來也將持續邀請所有女性在日常生活中「為自己而跑」，奔向更勇敢、更美好的自己。