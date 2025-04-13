ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

女力當先！2025台新女子路跑香香登場　彭雪芬領軍自信開跑

▲▼台新銀行連續八年冠名贊助台新女子路跑，吸引超過一萬名女性跑者參加。台新銀行產業金融處資深副總經理陳柏如(右二)也為活動進行開場。（圖／台新銀行提供）

▲台新金控董事長夫人彭雪芬(左三)與基隆市副市長邱佩琳(左二)、永齡基金會執行長郭曉玲(右四)、台新銀行個金事業總處執行長包國儀(右ㄧ)、台新投顧董事長洪素珍(右二)一起參與2025台新女子路跑，共同為認真的女性加油。（圖／台新銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

2025台新女子路跑(Taishin Women Run)今(13)日香香登場，吸引逾萬名女性集聚賽道，場面美麗壯觀。台新銀行已連續八年冠名贊助這場全臺最大規模的女子路跑盛會，今年再度攜手台新證券、台新人壽共同投入，鼓勵女性勇於挑戰、盡情奔跑，擁抱健康自信的生活方式。台新金控董事長夫人彭雪芬也再度到場共襄盛舉，鼓勵所有女生透過跑步激發內在潛能，勇敢突破自我，開創無限可能。

台新銀行1995年推出臺灣首張女性專屬信用卡「玫瑰卡」，長期支持女性發展，除贊助女子高爾夫球選手、空手道女將，更連續八年冠名贊助台新女子路跑，打造少見的女性專屬運動舞台，今(2025)年更首度邀請「永齡基金會」共同參與，旗下之永齡女力計畫關注女性賦權議題，並於2024年起啟動「永齡媽媽築夢家」徵件計畫，鼓勵大眾提出多元就業的解方，期盼匯聚社會力量，協助更多媽媽克服挑戰，重回職場或創業再創人生第二曲線。

▲▼台新金控董事長夫人彭雪芬(左三)與基隆市副市長邱佩琳(左二)、永齡基金會執行長郭曉玲(右四)、台新銀行個金事業總處執行長包國儀(右ㄧ)、台新投顧董事長洪素珍(右二)一起參與2025台新女子路跑，共同為認真的女性加油。（圖／台新銀行提供）

▲台新銀行連續八年冠名贊助台新女子路跑，吸引超過一萬名女性跑者參加。台新銀行產業金融處資深副總經理陳柏如(右二)也為活動進行開場。（圖／台新銀行提供）

今(13)日賽事現場，永齡女力帶領DayDay Jamu、御巧可可巧克力坊、禾乃川國產豆製所、地方創生花東甜點、地瓜媽的幸福手作等永齡女力夥伴創業店家，到場設攤與女性跑者互動。台新銀行也邀請「大同育幼院」及「中華視障路跑運動協會」女性跑者一同參與，相信「一起跑，更有力量」，展現不同女性群體的堅韌精神。此外，台新銀行持續攜手與行政院洗錢防制辦公室於活動現場進行防詐宣導，提醒大家不要誤信來路不明電話、簡訊、電子郵件或投資訊息，如遇可疑情形請撥打165反詐騙專線一同「識詐、反詐、反洗錢」，共同促進金融秩序穩定及透明並一起守護大家的財產安全。

現場也特別邀請臺北台新戰神啦啦隊「Taishin Wonders」熱力應援，並規劃賽後甜點市集、香氛占卜，以及美甲美髮、肌膚修護等專區，療癒女孩們身心。今年共有超過1萬名女孩報名，不少跑者揪閨蜜一起團報，最多報名人數高達95人，贏得本屆「台新瑰密獎」，獲得台新信用卡刷卡金3萬元獎勵。

台新銀行表示，路跑賽事不僅是速度與體能的考驗，也是女性展現自信的重要舞台，未來也將持續邀請所有女性在日常生活中「為自己而跑」，奔向更勇敢、更美好的自己。

關鍵字： 路跑女性運動台新銀行永齡女力贊助活動

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

推薦閱讀

川普關稅黃金90天　資誠提4大關鍵對策

川普關稅黃金90天　資誠提4大關鍵對策

美國總統川普4月2日宣布的對等關稅政策，讓世界各國為之震撼，尤其是台商目前主要製造廠集中的越南、泰國、印尼、柬埔寨等東南亞國家，莫不受到高關稅的影響。

2025-04-13 13:21
快訊／加油等等！明起汽油大降0.9元　柴油降1.4元

快訊／加油等等！明起汽油大降0.9元　柴油降1.4元

台灣中油公司自明（14）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.9元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升26.5元。

2025-04-13 12:02
川普關稅找回「科技美元」正途　老謝：台灣出現第一個吉兆

川普關稅找回「科技美元」正途　老謝：台灣出現第一個吉兆

美國總統川普全球75國課徵關稅措施急轉彎，財信傳媒董事長謝金河（老謝）指出，川普終於找回科技美元的正路，這些年美國科技七雄崛起，關稅大棒下受創，這次川普重新調整腳步，對於科技產品的手機，電腦，伺服器等產品關稅豁免，這是重要一大步！老謝表示，川普主導科技美元，這才是美國最核心的戰略！台灣的價值也會隨著科技美元水漲船高，台灣出現第一個吉兆！

2025-04-13 09:18
年賺30%！　前公務員致勝法

年賺30%！　前公務員致勝法

採訪拍照時只願露出側臉的臉書版主「邏輯投資」，擅長尋找被市場低估和產業週期在谷底準備反轉的價值成長股，他說投資成功不是預測市場走向，而是風險管理和紀律，勵行持股多元、分散配置，並長期持有定存股降低資產波動，加上自律投資，讓曾是公務員的他穩穩累積出8位數身家。

2025-04-13 08:30
川普關稅戰掀市場震盪　債券、必需性消費品成第二季投資亮點

川普關稅戰掀市場震盪　債券、必需性消費品成第二季投資亮點

美國聯準會（Fed）於最新3月利率決策會議中維持基準利率不變，反映出對通膨與當前經濟前景依舊保持審慎態度。不過，隨著美國總統川普展開一連串貿易關稅攻勢，Fed主席鮑爾表示，關稅的增加明顯高於原先預期，導致通膨上升、成長放緩，惟目前尚無明確的貨幣政策方向，需持續觀察未來走勢與發展。展望2025年第2季，國泰證券預期美國市場將在川普貿易政策的推動下，持續為各大產業帶來不確定性，建議投資人可多加留意債券及必需性消費品相關領域，以減緩市場波動所帶來的影響。

2025-04-13 06:05
NVIDIA攜手Google Cloud　為企業帶來代理型AI推理功能

NVIDIA攜手Google Cloud　為企業帶來代理型AI推理功能

NVIDIA 與 Google Cloud 合作，運用 Blackwell HGX and DGX 平台及 NVIDIA 機密運算（NVIDIA Confidential Computing）技術保護資料安全，並將代理型 AI（agentic AI）帶給尋求在地端使用 Google Gemini 系列人工智慧（AI）模型的企業。

2025-04-13 06:00
投資台灣再加一　COMEBUY砸3億設立智慧物流中心

投資台灣再加一　COMEBUY砸3億設立智慧物流中心

手搖飲COMEBUY母公司長沂國際斥資3億元，在新北市八里區建設智慧物流中心，經濟部投資台灣事務所11日通過此擴大投資台灣案。

2025-04-13 06:00
美國海關更新稅則20項電子產品列關稅豁免　有利台商海空運業

美國海關更新稅則20項電子產品列關稅豁免　有利台商海空運業

美國海關與邊境保護局(CBP)11日更新稅則，豁免了包含手機、電腦、通訊設備、自動數據處理器、顯示器與模組和半導體等20項電子產品，不受對等關稅影響，改為統一適用10%的基本關稅，且未指定國家，包含中國大陸都適用。對此國內大型攬貨公司指出，這項豁免對台灣的科技業及其在海外設的廠都有利，運輸部分則是海空運都包括。

2025-04-12 22:36
台股動盪　4檔98系列新ETF投資風險一次看

台股動盪　4檔98系列新ETF投資風險一次看

2025年開始，新發行ETF已經進入六位數的98系列，這表示新型ETF持續推出，在最近這種盤勢不好，投資人對ETF市場開始慢慢冷靜，也比較不會有ETF溢價的情況...

2025-04-12 19:51
金管會穩台股！　限空令3措施續實施一周

金管會穩台股！　限空令3措施續實施一周

台股本周在關稅衝擊之下，同時出現史上最大跌點與漲點，劇烈震盪，金管會今（12）日宣布3項穩定股市限空令措施再延長一周，實施至4月18日止。

2025-04-12 16:06

讀者迴響

熱門新聞

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

快訊／加油等等！明起汽油大降0.9元　柴油降1.4元

美更新20電子產品關稅豁免　有利台商海空運業

紀念品概念股正夯　二手市場「最強小東西」曝

川普關稅找回「科技美元」正途　老謝：台灣出現第一個吉兆

年賺30%！　前公務員致勝法

跑單幫少年　靠1產品打造全台最大王國

美公布關稅豁免清單　財經專家：蘋果、台廠鬆口氣

川普關稅戰掀市場震盪　債券、必需性消費品成第二季投資亮點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366