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航空貨運運價大起落　大陸運美西每公斤不到20人民幣拖累台灣市場

▲電商貨出貨量漸增，加上航空公司砍班，運價回升僅五成。（圖／桃機公司）

▲航空貨運運價在本月內出現最大幅的波動。（圖／桃機公司）

記者張佩芬／台北報導

航空貨運承攬業者指出，航空貨運運價在本月內出現最大幅的波動，本月7日與8日對等關稅實施前，運價近倍數翻漲，美西線每公斤運價從新台幣220元漲到400元(油料附加費34元外)，9日上午對等關稅實施，當天下午宣布暫緩90天，但因中國不在暫緩之列，台灣市場受到牽連，上周五(11日)運價跌到200元，大陸市場則從38元人民幣跌到不及20元人民幣(約新台幣90元)。

攬貨業分析，根據桃園機場統計，去年全年台灣市場近五成是轉口貨，轉口貨當中有15.42%是大陸轉口貨，大陸運價下跌受影響最大的是香港市場，其次就是香港市場了。

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5月2日起美國將取消來自中國和香港小額包裹(價值低於800美元)豁免關稅，屆時航空貨運市場貨量將再縮減，估計大陸市場運價有可能跌到個位數，進一步牽動香港與台灣航空貨運市場運價。

業者指出，亞洲區的航空貨運市場競爭日益激烈，像越南雖然沒有直飛美國的航班，各國航空公司都在當地搶運輸美國貨載，一點也不缺艙位。

台灣市場雖然本國航空公司貨運很強，但是外籍航空司也很積極在台攬貨，除了美籍航空公司，日本，韓國、香港航空公司都有爭取台灣轉口貨，像土耳其航空就攬到不少台灣運美東貨載，經由伊斯坦堡轉運，運價可以較台籍航空公司每公斤便宜新台幣30-40元左右。第三季客運航班多，也將增加機腹載貨空間，讓市場競爭壓力加大。

攬貨業對於兩大國籍航空公司這次在對等關稅實施前收取空艙費頗有怨言，因為原本沒有這項費用，突然收取攬貨公司轉嫁不出去。航空公司這次訂出的空艙費是航班起飛前5個工作日內取消的貨物，收取運費10%作為空艙費；航班起飛前4個工作日內取消的貨物，收取運費之20%作為空艙費；航班起飛前3個工作日內取消的貨物，收取運費30%作為空艙費；航班起飛前2個工作日內取消的貨物，收取運費的50%作為空艙費；航班起飛前1個工作日內取消之貨物，收取運費的全額作為空艙費。

關鍵字： 航空貨運大起落大陸運美西20人民幣拖累台灣

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