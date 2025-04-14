關稅爆「停產」風波　郭明錤：沒說中國所有iPhone組裝產線停線

▲iPhone在陸組裝銷往美國的生產線，傳出受關稅影響 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者陳瑩欣／台北報導

天風國際證券分析師郭明錤今（14）日再次針對iPhone在中國組裝銷往美國停產事件發文，郭強調「我沒有說中國所有iPhone組裝產線停線」，而是位在中國且專門組裝iPhone美國機型的產線停線，更不是指iPhone零組件產線停線。

郭明錤解釋，中國生產iPhone美國機型的組裝產線停線後，把訂單轉移到印度，造成所謂的急單效應，所以從零組件的角度，整體出貨狀況當然看起來沒有異狀。

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郭明錤最新發文：

我沒有說「中國所有iPhone組裝產線停線」。

iPhone在中國有供應全球市場的組裝產線，出口市場包括美國與非美國。

我說的是，位於中國且專門組裝iPhone美國機型的產線停線，不是中國「所有」iPhone組裝產線停線，不是指出口到「非美國」市場的iPhone組裝產線停線，更不是指iPhone零組件產線停線。

每個國家的iPhone都有規格些許差異，所以組裝產線會分開。

4月9日開始課徵中國出口到美國的125%的關稅，當時沒人能預測這狀況會維持多久。在那當下，難道生產iPhone美國機型的組裝線還繼續生產嗎？有誰能承受125%的關稅？如果不能出口，那生產活動還要繼續嗎？

如果有人去問「專門用來組裝iPhone美國機型的中國產線」是否有停線，得到的答案是4月9日後沒有停線，請記得接著問上述問題。

所有受到關稅影響的產業都是一樣的行動，就算沒有產業研究管道，看很多媒體報導近期出口狀況，應該不難判斷上述問題。

現在美國政府暫時降低來自中國的iPhone整機進口關稅到20%，就算不考慮到接下來的半導體關稅，在實務上，4月9日剛停線 (中國生產iPhone美國機型的組裝產線)，總得花一點點時間確認，是不是真的可以用20%稅率通關，再決定要不要重啟組裝產線吧？

而且，20%關稅其實很高，難道從145%降到20%後，20%的關稅就突然變得沒有壓力，所以可以立刻重啟組裝產線並出貨到美國也沒關係了？Apple的硬體毛利率平均是30-40%，這20%的關稅對Apple來說沒有壓力？

另外，如果又提到印度iPhone組裝產線有來急單，那這急單哪裡來？難道是課關稅後，市場需求就突然成長了？當然不是。實際上，就是中國生產iPhone美國機型的組裝產線停線後，把訂單轉移到印度，造成所謂的急單效應，所以從零組件的角度，整體出貨狀況當然看起來沒有異狀。

這篇我就先不寫英文了，因為現在有疑問的都是中文讀者或中文媒體。