製造業回流美國　法人看好電力基建需求發展

▲製造業回流美國，2026年美國電力基建資本支出將上看6兆。(圖／新光投信提供)

記者巫彩蓮／台北報導

川普關稅戰的目的之一，就是吸引製造業回流美國，新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，電力是美國實體經濟的硬需求，隨世界各國響應川普政策讓製造業回流美國後，美國整體用電需求還會走高，電力企業資本支出增幅有望繼續向上攀升，包括從上游發電增加儲能技術、開發先進水冷技術、中游輸電的變壓器汰舊換新、AI電力系統升級，到下游配電的電線管路地下化，到智慧電網全面即時系統建置等，預估2026年美國電力基建資本支出將上看6兆。

新光投信量化投資部主管詹佳峯指出，電力是生活必需品，生活沒電萬萬不行，剛性需求十分明顯，尤其是當前AI軟、硬體需求噴發，世界各國紛紛投入鉅資大興AI資料中心等基礎建設，據了解，目前一般民眾使用1次ChatGPT提問，所需的耗電量是傳統使用Google搜尋1次的300倍，如果1億人口每日使用ChatGPT10次，將消耗約3億瓦特的用電量，約當等於一座中型城市全部人一天的用電量總額，顯示AI資料中心成吃電怪獸，電力成為AI發展之母，沒電力的話，AI也萬萬不行。

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美國龐大的電力需求，不斷推動電價上漲，成為電力企業股價成長催化劑，從股市表現來看，美國電力指數近5年累積報酬率達16.9%，贏過全球電力指數的6.6%，也打敗歐洲、日本等其他市場電力指數；另外，美國電力指數從2020到2024年底共5年期間，同樣維持年年正報酬表現，展現未來美國「新國力」隱形冠軍—電力基建產業。

新光投信4月24日募集新009805，是全市場第一檔100%投資美國電力產業的美股ETF，採季配息、10元發行價，風險等級為RR3，提供一般民眾參與被動投資美國電力產業ETF，享有「投資門檻最低」、「投資成本最低」、「產業佈局最齊」、「風險等級最低」優勢。

