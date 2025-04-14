川普政策打到台股　3月證交稅翻黑拖累Q1全國稅收衰退0.6%

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）
記者陳瑩欣／台北報導
財政部今（14）日公告3月稅收成績，受川普關稅影響市場動盪，證券交易稅減少72億元，另綜合所得稅減少57億元，導致3月實徵淨額324億元，較上年同月減少66億元或衰退2.8%，累計第1季實徵淨額5540億元，較上年同期減少36億元或衰退0.6%。
財政部指出，川普關稅政策引發市場不安，3月股市量縮價跌，導致3月證交稅降至219億元、年減24.6%或72億元，為2023年2月以來新低。累計1至3月實徵淨額570億元，較上年同期減少52億元(-8.4%)。
細看3 月及第1季上市上櫃股票平均每日成交值為4004億元、4214 億元，分別較上年同期(5517 億元、4525 億元)減 27.4%、6.9%，相關數據亦可顯示證交稅收入因此衰退。
累計第1季實徵淨額5540億元，較上年同期減少36億元或衰退0.6%，以證券交易稅減少52億元、營業稅減少43 億元、貨物稅減少33億元較多，惟綜合所得稅增加128 億元，另關稅、綜所稅、特銷稅（奢侈稅）、印花稅及娛樂稅，第1季稅收均創歷年同季新高。
房地稅方面，3月土增稅69億元、年減11.1%，第1季土增稅197億元、年減8.8%；3月個人房地合一稅44億元、年增2.7%，第1季個人房地合一稅101億元、年減10.5%。
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