永慶房屋響應兒童節園遊會　陪伴大小朋友樂生活

▲立法委員王鴻薇（第一排圖右4）於3月29、30日舉辦兩場兒童節園遊會，與大小朋友慶祝兒童節。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

為了迎接孩子們最期待的兒童節，立法委員王鴻薇、台北市議會副議長葉林傳、台北市議員陳炳甫及柳采葳聯合舉行兒童節園遊會，3月29、30日分別在台北市民生公園與林森公園熱鬧展開，吸引許多家庭參加。「社區好鄰居」永慶房屋熱情響應活動，不僅提供活動帳篷、設置趣味遊戲攤位、更贈送造型氣球與磁鐵板等小朋友喜歡的小禮物，陪伴大小朋友歡慶兒童節！

立法委員王鴻薇為兒童節園遊會注入滿滿活力，邀請小丑默劇團演出，幽默又逗趣的表演，讓台下的小朋友笑得合不攏嘴，家長們也在一旁開懷大笑，氣氛歡樂又溫馨。此外，園遊會還有遊戲、雞蛋糕、棉花糖等各式攤位，讓孩子們玩得開心、吃得滿足，更特別設置節能減碳宣導攤位，向孩子們傳遞節能減碳的重要性。

▲「社區好鄰居」永慶房屋熱情響應活動，不僅提供物資、人力協助，還與政府單位宣導防詐、交通安全等理念。（圖／永慶房產集團提供）

▲立法委員王鴻薇邀請小丑默劇團演出，大小朋友一起揮手跳舞，享受舞台表演。（圖／永慶房產集團提供）

▲兒童節園遊會有遊戲、雞蛋糕、棉花糖等各式攤位，讓大小朋友玩得開心。（圖／永慶房產集團提供）

永慶房屋松山區店經理游政樺開心分享，民生公園是許多親子家庭在周末經常遊玩的地方，很高興能響應這場活動，我們也帶了許多款式的造型汽球，讓孩子們能感受不一樣的兒童節。未來也會持續發揮永慶人積極熱情的服務精神，提供帳篷、人力與物力的支援，助活動圓滿順利，打造幸福歡樂的社區。

永慶房屋中山區資深店經理陳虹之表示，現場非常歡樂，許多家長陪著孩子們一起看表演，公園裡充滿孩子們歡笑聲，很高興可以與大小朋友慶祝兒童節，未來永慶房屋持續支持在地活動，樂意提供物資與人力協助，為地方帶來溫暖的正能量，促進商圈繁榮發展。