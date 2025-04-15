創意無限、專利加值　台灣專利超級站開啟創新應用新時代

▲「台灣專利超級站」將於2025年台灣國際創意禮品文具展盛大展出，集結9項台灣優良專利，呈現文具禮品產業的創新未來。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

「台灣專利超級站TAIWAN PATENT GO」將於2025年4月17日至20日的「台灣國際創意禮品文具展(DG Taiwan)」及4月23日至26日「360ﾟ MOBILITY Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)、台灣國際智慧移動展(E-Mobility Taiwan)」再度亮相。

本次參展邀集了上利新等台灣廠商展出9項得獎專利，並提供沙龍講座及專館服務等一系列活動，期以本展覽平台為台灣優良得獎專利作品鏈結國際市場，並提升我國智慧財產領域的發展與競爭力，實現「台灣發明，創益無限」(Taiwan innovates, prosperity follows.)的願景。

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為深耕專利種子，智慧局委託外貿協會推動「優良專利推廣及展會輔導媒合專案」，打造「台灣專利超級站」品牌，2024年以專館展出36件專利作品，其中收到買主採洽之展出廠商計有14家。為促進專利商品化，開啟新商機， 2025年將更進一步持續深化影響力，助力台灣優質專利技術持續邁向全球市場。

「台灣專利超級站」將於4月17日至20日在台北世貿1館舉辦的「台灣國際創意禮品文具展（DG Taiwan）」隆重登場。本次參展邀集了上利新、泛宇科技教育、明志科大、微碳石代永續顧問、富甲酷客、緯和、闊腦、廣穎電通、樹德科大等臺灣廠商展出9項得獎專利，包含日常料理的多功能即食鍋、造型調味料罐、咖啡自動沖泡裝置、軍規防水防震外接式硬碟及個人專屬智控平衡枕等，每項產品均結合專利技術與市場需求，屬於送禮自用兩相宜的產品，充分展現台灣在禮品領域的創新實力。

另外，4月17日於大會舞台舉辦的「探索專利趣味，發現禮品文具新未來」沙龍講座，將由智慧局資深專利審查官搭配優秀發明人，深入剖析專利技術的應用與開發歷程，帶領觀眾了解專利的價值與魅力。

智慧局表示，近幾年設計專利領域中，車輛零配件類的申請數量排名第一，因此「台灣專利超級站」今年也進軍車輛移動產業，將於4月23日至26日舉辦之360° MOBILITY Mega Shows展場主舞台旁提供專利諮詢服務；智慧局也標註擁有專利之廠商，作出「專利地圖」，方便參觀者在展場中探詢有專利的廠商，一起來了解專利，探索有獨特性的專利產品，為台灣汽機車零配件及智慧移動業者打造專利保護網，並強化國際競爭力。

另外4月24日在大會舞台舉辦「專利領航，疾行未來：電動車關鍵零組件與散熱技術剖析」專題講座，由智慧局專利審查官深入剖析「電池散熱」、「馬達散熱」及「熱管理系統」等電動車關鍵技術，解析全球專利發展，掌握專利技術與產業應用趨勢！歡迎相關業者踴躍報名參加。

更多資訊，貿協歡迎至DG Taiwan（www.dgtaiwan.com）及360ﾟ MOBILITY Mega Shows官網（www. taipeiampa.com.tw）查閱。預先登錄參觀已開放申請，展期間憑預登QR Code即可快速入場觀展！