零壹科技攜手達信台灣、和泰產險　構建資安防護鐵三角

▲和泰產險。（圖／資料照）



記者巫彩蓮／台北報導

政府資安即國安的宣示下，企業應重視資安風險管理，適時評估投保資安保險，零壹科技、美商達信保險經紀人台灣分公司，以及和泰產險三方攜手合作提供企業資安環境健檢、資安風險評估報告及保險方案規劃，全方位滿足企業風險管理需求，當遭遇資安攻擊時，第一時間支援前線的資訊人員止損，同時提供後方管理階層策略建議，事後獲得適當的保險理賠。

不同態樣的駭客攻擊層出不窮，上市櫃公司所發布的資安事故重大訊息也不時引起投資人的關切，根據美商達信保險經紀人與微軟所共同發布的資安韌性調查報告，三分之一的亞洲企業目前仍未具備資安事故應變計畫，缺乏充分應變計劃與測試的企業，承受的損失與成本比具備高度規劃與測試的企業平均高出41%。

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零壹科技身為國內最大的資訊設備銷售與服務代理商，在協助台灣企業佈建資安基礎環境的同時，也觀察到一般公司受限於資源及經驗，在處理分秒必爭的資安事故時，往往捉襟見肘不知從何著手。零壹科技總經理陳鍵忠表示，為解決客戶面臨資安攻擊威脅的痛點，零壹科技整合集團資安專業技術人力資源，推出【零壹資安保母服務】，當發生資安事件時即時以最有效率方式，應用相關資安產品工具，協助抵禦不同類型資安威脅，縮短服務中斷時間，以確保持續營運。

當資安事故獲得初步控制而有必要引進其他服務支援時，如：網路勒索調查、法令遵循、公共關係管理，甚至資料採證、法律責任防禦等，則需要更具備深度及廣度的服務網絡加入。保險經紀及風險管理專業的領導者美商達信保險經紀人協助各產業客戶因應資安事故具備深厚的實戰經驗，透過其台灣分公司為在台客戶提供專業資安保險服務。達信指出，資安保險有別於傳統保險，更具有提前部署資源整合的特色，不但得於符合保單條款所訂理賠標準時理賠第一線事故應變費用，並可協助客戶引進相關專家資源，降低財務衝擊並快速恢復正常營運。

和泰產險提供專業的網路安全保險，涵蓋事故應變費用與責任保障，並積極參與資訊安全事件應變計畫的建構，確保企業在面對資訊安全威脅時能夠迅速啟動應變機制，以減少損失。和泰產險的參與，為企業精實資安作業之韌性、移轉資安風險，確保企業穩健經營，展現和泰產險在資訊安全領域的專業能力與承諾。

