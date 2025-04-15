1股也能領！　遠東生技股東會紀念品豪發近3000元禮包

▲遠東生技股東會紀念品。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

遠東生技(6886)公告114年度股東會紀念品方案，凡於4月19日(含)前成為股東，即可獲得總價值近新台幣 3000 元的健康禮包。股東會紀念品內容包含市值約 450 元的「Apogen愛保清藻精蛋白口含錠隨身包(10錠)」與遠東生技購物平台提供的 2500 元健康保養專屬優惠方案，持股僅需一股即可領取，展現公司對股東健康與回饋的用心。

興櫃股遠東生技今（15）日收盤價為44.1元，上漲0.42元或0.96%，由於1股也能領到總價值近3000元的禮包，成為話題。

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遠東生技 114 年度股東會預定於6月17日召開，依規定4月19 日為最後買進日。主打紀念品「「Apogen愛保清藻精蛋白口含錠」採用公司專利FEM101藻株萃取成分，並與國內知名醫學機構合作實證，具備有效的健康防護力，屬近年來備受市場關注的機能保健產品。

遠東生技也同步公告113年擬配發每股現金股利1元、股票股利0.5元，全年合併每股盈餘(EPS)達1.8元，年增幅80%。雖然累計114年1至3月營收相較去年相當，公司仍對未來營運前景樂觀，並將持續穩健推進產品布局與市場拓展。

遠東生技董事長闕壯群表示：「深耕微藻生醫領域已近半世紀的遠東生技，長期與國內外知名醫學機構合作，推動研發成果與臨床應用整合，公司擁有多項專利及國際獎項肯定，致力於拓展微藻在各領域的應用潛力。未來將結合微藻固碳優勢，強化 ESG 佈局並持續為環境永續與人類健康開創嶄新格局。」