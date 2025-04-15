宏佳騰越南廠正式啟用　首款量產車型第二季交貨至美國

▲宏佳騰越南廠首台車款美規META 300正式下線並開啟整車量產，將於今年第二季交貨至美國販售。（圖／宏佳騰提供）

記者高兆麟／綜合報導

宏佳騰持續深耕國際市場，於4月7日舉辦越南廠謝土儀式，正式宣告產線啟用並開啟整車量產，象徵品牌在全球戰略佈局邁入新階段。而品牌也趁勢在國內推出全新車款「壯遊夥伴STR300 GT」及「國民安全神車Dory 125 ABS」，以滿足不同消費族群的用車需求。

因應全球市場需求持續成長，宏佳騰動力科技積極擴大全球製造版圖，斥資於越南打造高規格智慧製造基地，並舉辦越南廠啟用典禮暨首款量產車型下線儀式，正式宣告新產線全面投入營運，標誌宏佳騰全球供應體系再升級。

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隨著國際合作夥伴對沙灘車與電動機車訂單的穩定成長，宏佳騰2024年外銷業績呈現顯著增長。為強化海外生產能量並提升整體製造效率，越南新廠全面比照台灣母廠規格建置，導入MES製造執行系統與ERP整合管理機制，不僅可即時上傳關鍵製程數據至雲端備查，更能於產品異常時迅速追溯對應環節、作業時點及負責人員，協助快速判斷問題根源，從而有效降低不良品流出機率，提升品質穩定性與管理透明度，實現國際級智慧工廠標準。

同時，越南廠同步配備多項高端製造設施，包括引擎組裝線、引擎暖機與性能測試系統、整車組裝線及七合一完檢線，並已通過ISO 9001:2015品質管理系統認證，展現宏佳騰對製造品質與作業流程的高標準要求，確保每項產品皆符合國際標準。此外，品牌也宣布全新美規META 300「台灣STR300改款」下線開啟整車量產，並於第二季交貨至美國販售；更看好歐美市場對高性能速克達的需求，宏佳騰積極佈局全球二輪市場，透過產品認證與量產計畫，提升品牌國際競爭力，拓展外銷版圖。

啟用典禮現場由宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖親自主持，與越南宏佳騰總經理李智誠、營運中心經理鍾亞成共同出席，並邀請台灣駐越南代表處林易民公使、美國Supermach、歐洲PELPI及台灣Gogoro等多位國際合作夥伴與貴賓蒞臨，見證宏佳騰邁向全球化製造新里程的重要時刻。宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖表示：「透過越南廠產線啟用及美規STR 正式下線，我們不僅充分展現了擴展全球市場的決心，今後也將持續提升生產效率與技術實力，迎接更多合作機會。」