快訊／美股開盤「科技股低開」　輝達跌近6%

▲輝達。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股16日（週三）三大指數普漲。道瓊指數跌0.35%、那指跌1.88%、標普500跌1.16%。其中，大型科技股低開，輝達跌近6%、特斯拉跌2%、台積電ADR漲0.96%。
道瓊指數開盤下跌141.96點，跌幅0.35%，報40227點。
那斯達克指數下跌315.96點，跌幅1.88%，報16507.21點。
標普500指數下跌62.47點，跌幅1.16%，報5334.13點。
▲輝達。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股16日（週三）三大指數普漲。道瓊指數跌0.35%、那指跌1.88%、標普500跌1.16%。其中，大型科技股低開，輝達跌近6%、特斯拉跌2%、台積電ADR漲0.96%。
道瓊指數開盤下跌141.96點，跌幅0.35%，報40227點。
那斯達克指數下跌315.96點，跌幅1.88%，報16507.21點。
標普500指數下跌62.47點，跌幅1.16%，報5334.13點。
關鍵字： 美股 ﹑ 科技股 ﹑ 道瓊 ﹑ 那斯達克 ﹑ 標普500
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台股自從17306低點反彈回到2萬點，今（16）日美股漲多跌少、台指期結算等因素，台股下跌389.67點、跌幅1.96%，以19468點作收，外資賣超210億元，連續三天交易日站在賣方，調節金額401.2億元，賣超前三名個股為凱基金（2883）、新光金（2888）以及國泰永續高股息（00878）。
2025-04-16 16:40
PTT網友根據Vizion貨運數據公司的統計，貼文指出，相較於3月最後一周(24-31日)，美國進出口量在4月首周全球貨櫃預定減少49%，美國自中國進口總量減64%；大陸媒體則報導指出，美國的關稅政策讓中美航線無貨可運，部分亞洲國家貨量激增，上周中國到美西貨櫃運價下跌18%，到歐洲運價上漲上漲15.3%，到南美東運價暴漲52.5%。
2025-04-16 18:15
台企銀（2834）通過2024年盈餘分派，每股配發配0.2元現金、0.6元股票股利，合計總股利0.8元，以今（16）日13.95元收盤價計算，潛在股息殖利率1.43%。
2025-04-16 18:03
群創董事長洪進揚今日針對關稅議題受訪，他也證實在關稅暫緩的期間有出現急單，公司目前會依照疫情時期的規格，每週都和客戶對需求及確認零組件，但他也坦談，雖然有提前拉貨，但只是把下半年的需求前移。
2025-04-16 13:56
根據外電報導，美國商務部15日表示，已經針對出口至中國的輝達（NVIDIA）)H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發出新的出口許可要求。消息傳出後，2家公司在美股盤後、夜盤股價都應聲下挫。
2025-04-16 12:28
國際金價瘋漲，銀樓黃金賣出價也跟著勁揚，今（16）日上午開出每錢13400元的天價，不到1年的時間漲幅已超過37%，正式衝破「萬三」防線，估去年5月買3兩黃金放到今年可多賺逾10萬元。
2025-04-16 12:26
股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。根據集保中心公布的4月11日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周減少5.5萬人，今年以來共減少12萬人，總受益人來到198萬1585人，跌破200萬人大關，創下今年新低。
2025-04-16 10:26
美國總統川普關稅措施引發全球經貿動盪，經濟部長郭智輝因前一天在國會拋出「以前8點起床，現在6點起床，我也是吃苦當吃補」挨轟不知民間疾苦，郭今（16）日赴立法院經濟委員會接受質詢前遇到媒體堵訪，頻頻表示「我也是民間來的嘛」、「不會不知道民間疾苦」，不過再被問到今天幾點起床，郭智輝以「私人的事不便作答」回應。
2025-04-16 10:17
重量級半導體股在輝達（NVIDIA）公告向中國出口H20晶片遭管制而認列55億美元費用、半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）因關稅看淡前景2大利空夾殺下，台北時間16日下午4點左右的美股盤前殺聲隆隆，NVIDIA、超微（AMD）皆已先出現逾7%跌幅，台積電ADR則跌近4%。
2025-04-16 16:34
友達董事長彭双浪今日於Touch Taiwan展針對美國關稅議題表示，由於關稅的不確定性，打亂了季節性需求，可能導致需求改變，但企業最怕不確定性，要等成本確定了才能做因應佈局，也希望早日定案。
2025-04-16 14:49
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