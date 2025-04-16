快訊／美股開盤「科技股低開」　輝達跌近6%

外資今調節210億元 賣超凱基金5檔金控股

台股自從17306低點反彈回到2萬點，今（16）日美股漲多跌少、台指期結算等因素，台股下跌389.67點、跌幅1.96%，以19468點作收，外資賣超210億元，連續三天交易日站在賣方，調節金額401.2億元，賣超前三名個股為凱基金（2883）、新光金（2888）以及國泰永續高股息（00878）。

美國自中國進口量周減64%、部分亞洲國家貨量激增 運力結構失衡

PTT網友根據Vizion貨運數據公司的統計，貼文指出，相較於3月最後一周(24-31日)，美國進出口量在4月首周全球貨櫃預定減少49%，美國自中國進口總量減64%；大陸媒體則報導指出，美國的關稅政策讓中美航線無貨可運，部分亞洲國家貨量激增，上周中國到美西貨櫃運價下跌18%，到歐洲運價上漲上漲15.3%，到南美東運價暴漲52.5%。

39萬股民注意！台企銀擬配0.2元現金、0.6元股票 殖利率1.43％

台企銀（2834）通過2024年盈餘分派，每股配發配0.2元現金、0.6元股票股利，合計總股利0.8元，以今（16）日13.95元收盤價計算，潛在股息殖利率1.43%。

關稅暫緩90天 群創董座：出現急單「Q2營收有望提升」

群創董事長洪進揚今日針對關稅議題受訪，他也證實在關稅暫緩的期間有出現急單，公司目前會依照疫情時期的規格，每週都和客戶對需求及確認零組件，但他也坦談，雖然有提前拉貨，但只是把下半年的需求前移。

不止輝達H20銷陸受管制！ 超微MI308也入列 2檔股價跳水

根據外電報導，美國商務部15日表示，已經針對出口至中國的輝達（NVIDIA）)H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發出新的出口許可要求。消息傳出後，2家公司在美股盤後、夜盤股價都應聲下挫。

黃金飆每錢13400元 銀樓估「3兩抱1年多賺逾10萬元」

國際金價瘋漲，銀樓黃金賣出價也跟著勁揚，今（16）日上午開出每錢13400元的天價，不到1年的時間漲幅已超過37%，正式衝破「萬三」防線，估去年5月買3兩黃金放到今年可多賺逾10萬元。

債券市場遇恐怖一周！ ETF受益人跌破200萬創今年新低

股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。根據集保中心公布的4月11日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周減少5.5萬人，今年以來共減少12萬人，總受益人來到198萬1585人，跌破200萬人大關，創下今年新低。

挨轟不知民間疾苦 經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

美國總統川普關稅措施引發全球經貿動盪，經濟部長郭智輝因前一天在國會拋出「以前8點起床，現在6點起床，我也是吃苦當吃補」挨轟不知民間疾苦，郭今（16）日赴立法院經濟委員會接受質詢前遇到媒體堵訪，頻頻表示「我也是民間來的嘛」、「不會不知道民間疾苦」，不過再被問到今天幾點起床，郭智輝以「私人的事不便作答」回應。

2大利空夾殺！美科技股盤前開跌 台積電ADR挫4％

重量級半導體股在輝達（NVIDIA）公告向中國出口H20晶片遭管制而認列55億美元費用、半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）因關稅看淡前景2大利空夾殺下，台北時間16日下午4點左右的美股盤前殺聲隆隆，NVIDIA、超微（AMD）皆已先出現逾7%跌幅，台積電ADR則跌近4%。

友達董座：關稅打亂季節性需求 「相信可以睡好覺沒幾個」

友達董事長彭双浪今日於Touch Taiwan展針對美國關稅議題表示，由於關稅的不確定性，打亂了季節性需求，可能導致需求改變，但企業最怕不確定性，要等成本確定了才能做因應佈局，也希望早日定案。