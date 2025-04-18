星宇客機陸續到位！加密東南亞穩北美線　2026插旗歐洲計畫不變

▲星宇航空策略長劉允富。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）持續擴大機隊規模並積極布局全球航網，星宇航空策略長劉允富透露，第一階段48架客機預計2027年完成交機、10架貨機預計2029年完成交付；航線部分，東南亞持續增班放大機型，峇里島拚明年開航、北美6月新增安大略外，最快今年底或明年Q1可望再增新航點、歐洲線計畫2026年插旗計畫不變。

機隊方面，策略長劉允富表示，依照規劃，第一階段10架A350-900已全數交完；A350-1000今年原本要交3架，但因為延遲今年只能交1架，明年可以交5架、2027年交最後2架；A330目前有5架，今年會交付2架、其餘還有4架待交機；A321現有13架，還有6架陸續交機，因此總共48架客機預計會到2027年全數交完。貨機方面，第一架原本2027年要交付，也延到2028年Q1交機，因此全部10架貨機預計2029年可以交完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉允富指出，屆時寬體機數量大過窄體機，對內達到經濟規模第一階段，對外整個航網也達到一定規模，整個機隊不會只有客機48架、貨機10架就停止，目前也正積極規劃第二階段購機計劃。

針對航網布局，劉允富表示，東南亞今年Q1載客率接近85％，今年沒有要開新航點，但會加密跟放大機型，馬尼拉沒有拿到好的時間帶因此先暫停，用克拉克來取代，載客率有慢慢成長，但也沒有放棄持續爭取時間帶；峇里島一定會開航，但最快預計是明年。

北美航線部分，劉允富指出，今年Q1載客率接近8成，待安大略6／2開航之後，直飛美國西岸就有4個航點，A350-1000交完之後就可以飛更遠，像是德州、芝加哥、紐約、DC都在評估範圍，預計最快今年底或明年Q1可望有新航點。

至於歐洲佈局，劉允富說，2026年開闢首個歐洲航點的計畫不變，目前A350-900機隊數量已經可以飛航中歐、西歐、南歐，加上台灣與芬蘭正式簽署航空協議，拿到芬蘭航權，因此有望直飛赫爾辛基。

劉允富總結，整體來說，星宇航空目前共飛航全球28個航點、每周航班數246班，日本航線穩定成長，北美長程航線也是很重要的一塊，希望能穩定開航，不過北美航線成功與否跟東南亞航線有緊密關係，因此也必須把東南亞航網建構更好，越南、泰國、印尼、菲律賓等將陸續加密放大機型，轉機是布局北美航線很重要的一環，開新航點的同時也要確保東南亞可以供輸。