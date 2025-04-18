川普關稅血洗股市　專家推1檔ETF「績效贏過0050」

圖、文／鏡週刊

美國總統川普的關稅政策引發全球股債雙殺，債券ETF受益人數創下今年以來新低，單週減少5.5萬人，不少債蛙在網上哭訴現在該怎麼辦？頻問：等了好久的債券布局，真的會從送分題變成送命題嗎？對此，也是滿手債券的精算達人怪老子分析局勢後，強調債券投資人真的不需要擔心；倒是如果股市跌深，是應該勇敢從債轉股，至於該買什麼？他也在節目中直接點名。

▲精算達人怪老子強調，不論股債如何殺，領到的債息一毛都不會少。（圖／鏡週刊提供）

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美國總統川普的關稅風暴讓全球股債雙殺，原本是防禦性資產的美債，也因為各國拋售導致殖利率升高、價格下跌。網路論壇上不少抱了好幾年等降息、賺價差的債蛙哭哭，不斷發問：「債券是不是該出場、給自己一個了斷？」滿手債券的精算達人怪老子卻說，現在賣才是砍在低點。

依據統計數字顯示，清明連假過後，單週債券ETF受益人減少5.5萬人，減幅高達2.7%，今年以來受益人數減少12.4萬人、減幅達6%，是表現最差的一類ETF。

目前手上投資部位、債與股比重為8：2的怪老子坦承表示，自己滿手債券是錯誤示範，而原本4月11日他打算賣掉債券、買進股票做股債平衡，讓股債比能重回5：5，但沒想到當天債跌、股漲，讓他無法出手。

「現在市場仍然瀰漫恐慌氣氛，不過只要把川普下的棋看透後，根本不需要著急；而且投資人在恐慌中很容易忘了一件事，那就是不論股債漲跌，債券息收一毛都不會減少，還是有源源不絕的現金流。」怪老子強調。

怪老子進一步解釋，因為美國在6月份有6兆多美元債券到期必須償還，殖利率持續在高檔，美國政府借新還舊需要付出很高利息，川普是個聰明人，他的政策都是為了讓美國更好，絕對不會讓殖利率繼續上升、價格下跌，破壞美國經濟。「所以真的不要慌，否則就賣在最低點了。」

相對來說，面對股市的大震盪，有網友就問，現在是買進元大台灣50（0050）的好時機嗎？怪老子分析，0050台積電佔比過重，現在的他反而比較喜歡這檔ETF，並且表示這檔ETF將成為他債轉股的首選標的。究竟怪老子口中的ETF是哪一檔？另外，面對現在的環境，空手的人如何安全進場？拿房抵押、想買債套利的人又該如何走下一步？更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/xXRBN7ZQEeI

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