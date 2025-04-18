星宇航空搶頭香！　神戶機場迎首班國際航班

▲星宇航空今首航神戶航線，策略長劉允富。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（18）日正式開航神戶航線，同步於桃園、台中、神戶機場3地舉行首航活動，台北-神戶首航班JX834於上午6時20分出發，並於日本當地時間9時35分點抵達，比表定時間10時還提早了25分鐘，成為首班飛抵神戶的國籍航空公司，也是神戶機場轉向國際化後迎接的第一班國際航班。

今日同時也是神戶機場國際線開航日，神戶機場舉辦了國際首航紀念儀式，星宇航空策略長劉允富表示，神戶航線從籌備到正式開航一路順利，為台灣與神戶的交流邁出了嶄新的一步，也是星宇航空開闢的第11個日本航點，隨著世界博覽會開幕，神戶將迎來大量國際遊客，這條航線的開通為兩地的交流提供更便捷的交通選擇，也很榮幸成為神戶機場第一家使用永續航空燃油的航空公司。

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神戶市長久元喜造指出，神戶機場2006年啟用第一航廈，2018年開始民營化，2022年9月決定可執飛包機，並預計2030年可執飛定期航班；機場電車及巴士將配合國際線啟用增加運行數量，期待第二航廈開航可促進神戶更加國際化，貢獻關西地區經濟發展。

星宇航空將桃園機場候機室打造成復古咖啡廳，並於台中國際機場舉辦剪綵儀式，執行長翟健華表示，星宇航空一直以來將台中機場視為第二基地，很榮幸能為台中與神戶之間建立空中橋樑，為中部旅客提供全新的出遊選擇，期待未來不僅能促進觀光旅遊，更帶動兩地商務與文化的深度交流。

星宇航空也為今日搭乘往返台北-神戶、台中-神戶的首班機旅客們準備首航禮，包含星宇航空神戶開航紀念收納夾鏈袋及瓦片煎餅、大阪關西世博一卡通，自台灣出發的旅客還可領取神戶三井Outlet 1,000日圓折價券。此外，針對商務艙的乘客，星宇航空更特別與資生堂國際櫃合作，提供資生堂國際櫃頂級系列「極上御藏」5件組。

星宇航空提供台北-神戶每週3班（週二、四、日）、台中-神戶每日1班，以A321neo機型執飛，商務艙8席、經濟艙180席。隨著神戶航線開航，星宇航空「甜點路跑」實體活動也正式開跑，邀請旅客到「甜點之城」神戶踩點甜點店，收集印章後再抽日本不限航點機票。