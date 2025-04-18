快訊／台積電漲11元至858　台股開盤上漲130點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（18日）以19423.98點開出，指數上漲85.25點，漲幅0.44％，漲勢擴大，上漲130點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）法說釋利多，上漲11元來到858元，漲幅逾0.7％；鴻海（2317）上漲0.5元至135元；聯發科（2454）上漲10元至1350元；廣達（2382）下跌0.5元來到229.5元；長榮（2603）上漲1.5元至208.5元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌527.16點或1.33％，收在39142.23點；標準普爾500指數上漲7點或0.13％，收5282.7點；那斯達克指數下跌20.71點或0.13％，收在16286.45點；費城半導體指數下跌24.7點或0.64％，收3832.47點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 39142.23 ▼527.16 ▼1.33% S&P500 5282.7 ▲7.0 ▲0.13% NASDAQ 16286.45 ▼20.71 ▼0.13% 費城半導體指數 3832.47 ▼24.7 ▼0.64%

資料來源：證交所