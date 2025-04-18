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川普關稅催出拉貨潮！記憶體人氣旺　2檔竄出飆漲停

集邦表示，美國關稅政策帶動拉貨潮，估第二季記憶體合約價漲幅將擴大。（圖／報系資料照）

▲集邦表示，美國關稅政策帶動拉貨潮，估第二季記憶體合約價漲幅將擴大。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

研調機構公布最新調查，美國「對等關稅」政策4月9日上路，隨後又宣布給予多數地區90天寬限期，政策的反覆已實質改變記憶體供需方操作策略，預估第二季記憶體合約價漲幅將擴大，激勵今（18）日記憶體族群氣勢強勁，其中南亞科（2408）、品安（8088）漲停鎖死。

另外，中午11點半左右，相關個股也呈現走升態勢，晶豪科（3006）漲逾6%，華邦電（2344）上漲逾4%，創見（2451）漲逾3%，威剛（3260）漲逾2%。

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TrendForce資深研究副總吳雅婷表示，由於買賣雙方急於在寬限期內完成交易、生產出貨，以應對未來政策的不確定性，預期第二季記憶體市場的交易動能將隨之增強。

據TrendForce觀察記憶體價格面，第二季DRAM（含高頻寬記憶體HBM）與NAND Flash合約價將出現3％到8％的調漲空間，較原預估明顯擴大。

TrendForce表示，寬限期的出現，暫時緩解市場對關稅壁壘導致需求下滑的疑慮。然而，基於對未來美國關稅政策走向不明的擔憂，採購端普遍秉持「降低不確定因素、建立安全庫存」的心態，積極提高DRAM和NAND Flash的庫存水位。

TrendForce指出，受到積極備貨潮帶動，第二季的DRAM和NAND Flash合約價調漲幅度皆較原本預期擴大。然而，這波漲勢的動能可能僅限於第二季。主要來自對關稅敏感的美系品牌和有出口需求廠商的記憶體需求，將因為90天寬限期提前於2025年上半年釋放，改變了傳統的季節性模式。而美國關稅的最終走向，將成為下半年記憶體市場供需與價格變化的最重要觀察指標。

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關鍵字： 周刊王記憶體股市

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