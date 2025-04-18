快訊／台股收盤上漲56.3點　台積電漲3元至850

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（18日）開高走高，加權指數終場上漲56.3點，以19395.03點作收，漲幅0.29％，成交量1963.29億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲85.25點開出，指數開高走高，盤中最高達19499.28點，最低19376.35點，終場收在19395.03點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲3元來到850元，漲幅0.35％；鴻海（2317）上漲1元至135.5元；聯發科（2454）上漲25元至1365元；廣達（2382）上漲0.5元來到230.5元；長榮（2603）上漲0.5元至207.5元。
今天漲幅前5名個股為和椿（6215）上漲7.6元，漲幅10％；有成精密（4949）上漲3.85元，漲幅10％；天二科技（6834）上漲2.45元，漲幅9.98％；南亞科（2408）上漲3.2元，漲幅9.97％；昇貿（3305）上漲5.2元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為土銀國泰R1（01002T）上漲0.01元，漲幅0.07％；台泥乙特（1101B）上漲0.05元，漲幅0.1％；堤維西甲特（1522A）上漲0.05元，漲幅0.11％；台新戊特二（2887F）上漲0.05元，漲幅0.11％；固緯（2423）上漲0.05元，漲幅0.11％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|和椿（6215）
|83.6
|▲7.6
|▲10.0％
|有成精密（4949）
|42.35
|▲3.85
|▲10.0％
|天二科技（6834）
|27.0
|▲2.45
|▲9.98％
|南亞科（2408）
|35.3
|▲3.2
|▲9.97％
|昇貿（3305）
|57.4
|▲5.2
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|土銀國泰R1（01002T）
|14.95
|▲0.01
|▲0.07％
|台泥乙特（1101B）
|47.95
|▲0.05
|▲0.1％
|堤維西甲特（1522A）
|47.5
|▲0.05
|▲0.11％
|台新戊特二（2887F）
|46.45
|▲0.05
|▲0.11％
|固緯（2423）
|45.2
|▲0.05
|▲0.11％
資料來源：證交所
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