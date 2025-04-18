快訊／台股收盤上漲56.3點　台積電漲3元至850

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（18日）開高走高，加權指數終場上漲56.3點，以19395.03點作收，漲幅0.29％，成交量1963.29億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲85.25點開出，指數開高走高，盤中最高達19499.28點，最低19376.35點，終場收在19395.03點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲3元來到850元，漲幅0.35％；鴻海（2317）上漲1元至135.5元；聯發科（2454）上漲25元至1365元；廣達（2382）上漲0.5元來到230.5元；長榮（2603）上漲0.5元至207.5元。

今天漲幅前5名個股為和椿（6215）上漲7.6元，漲幅10％；有成精密（4949）上漲3.85元，漲幅10％；天二科技（6834）上漲2.45元，漲幅9.98％；南亞科（2408）上漲3.2元，漲幅9.97％；昇貿（3305）上漲5.2元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為土銀國泰R1（01002T）上漲0.01元，漲幅0.07％；台泥乙特（1101B）上漲0.05元，漲幅0.1％；堤維西甲特（1522A）上漲0.05元，漲幅0.11％；台新戊特二（2887F）上漲0.05元，漲幅0.11％；固緯（2423）上漲0.05元，漲幅0.11％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 和椿（6215） 83.6 ▲7.6 ▲10.0％ 有成精密（4949） 42.35 ▲3.85 ▲10.0％ 天二科技（6834） 27.0 ▲2.45 ▲9.98％ 南亞科（2408） 35.3 ▲3.2 ▲9.97％ 昇貿（3305） 57.4 ▲5.2 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 土銀國泰R1（01002T） 14.95 ▲0.01 ▲0.07％ 台泥乙特（1101B） 47.95 ▲0.05 ▲0.1％ 堤維西甲特（1522A） 47.5 ▲0.05 ▲0.11％ 台新戊特二（2887F） 46.45 ▲0.05 ▲0.11％ 固緯（2423） 45.2 ▲0.05 ▲0.11％

資料來源：證交所