借錢開槓桿買股　川普一搞「慘賠2400萬」對帳單曝！他嘆：畢業了

▲原PO分享畢業心得。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普的關稅政策引發全球股債雙殺，一名網友貼出對帳單指出，2019年在「菲神」啟發下踏入市場，靠著看基本面選股、槓桿操作成功翻倍資產，以為自己是少年股神，但這波關稅戰，讓他受到重擊，把手上的股票全脫手，本金與貸款一起賠進去，總損失高達2400萬元，破產又欠債，「嘗到了槓桿的痛」。

有網友在PTT發文，2019年踏入股市，一路從基本面做功課、研究低基期股票，用歐印與質押策略，從250萬翻倍至600萬以上，嘗到甜頭，當時他相信「基本面強＋低基期」，就是穩賺不賠的勝利組合，甚至視質押為放大獲利的利器。

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2024年他重押奇鋐，眼見帳上獲利曾高達300萬元，卻遲遲不願停利出場，更在8月殺盤後認為「應該落底了」，加碼開融資、借貸600萬，他坦言，自己當時就是犯了「高檔凹單」的大忌。沒想到4月初因為川普的對等關稅政策，美股重挫、台指夜盤跳水，他心知不妙，卻來不及抽身。

▲原PO感到絕望。（示意圖／資料照）



緊接著連續三天的跌停鎖死，不僅無法停損，還接連被發追繳通知，股價斷崖式下跌，加上槓桿操作的放大效應，不只賠掉所有本金，連借來的600萬元貸款也一併葬送，「到跌停打開的當天，已經失去理智了，把所有股票賣出認賠，前前後後大概賠了2400萬，嘗到了槓桿的痛」。

原PO也坦言，從這次的教訓學到3件事情，高檔開槓桿要跑得比誰都快，不要有僥倖心態。第二點是凹單該死，高檔凹單更是找死。最後一點則是，槓桿不是原罪，但風控不夠就是自殺，「我靠槓桿賺過不少，但親手把自己推進深淵」。

粉專「美股夢想家」轉發該篇文章感嘆，永遠不要重壓單一股票、不要用槓桿賭運氣、情緒控制和風險管理才是關鍵，「只要人還在，市場永遠都在，祝每位還在市場裡的朋友，都能活得更久，賺得更多」。