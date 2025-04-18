美國對中國製船徵收港口費　貨櫃三雄美國線運價可望上漲

▲萬海航運。（圖／萬海提供）



記者廖婕妤／台北報導

美國貿易代表署（USTR）日前公布對中國製的船舶301調查結果的行動，宣布將開始對中國製造船舶徵收港口費，每年每艘船最多收取5次；市場分析指出，貨櫃三雄目前航行美國的中國製船隻比重極低，美國線長期運價有望上漲。貨櫃三雄今股價收紅，以萬海收漲近5％幅度最大。

根據USTR公布的計畫，對中國船商及船東的收費標準，自今年10／14起每噸50美元，明年4／17起每噸80美元，後年4／17起每噸110美元，2028年4／17起每噸140美元。

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針對非中國船商但使用中國船泊的收費標準，今年10／14起每噸18美元或每只貨櫃120美元，明年4／17起每噸23美元或每只貨櫃153美元，後年4／17起每噸28美元或每只貨櫃195美元，2028年4／17起每噸33或每只貨櫃250美元。

USTR也提到，以上採用中國製船舶的非中國船商，若是能出示3年內將交付的美國造船訂單，則可暫停支付等噸位的費用，並且在交付後減免此費用；由美國向外出口的煤炭及穀物等大宗商品可豁免收費。

法人表示，前次USTR公布收費標準後收到大量反對意見，因此本次調整後無論收費標準或費用都下降許多，主要差異是收費改為採取漸進式，以及收費對象改為僅限定於靠港美國的船舶；收費對象由船公司的中國製船隻比重改為靠港中國製船隻計費，船公司可透過航線調度來減少衝擊，對美國線供需及運價影響會較前次方案小。

法人指出，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）目前航行美國的中國製船隻比重分別為0％、17％、0％，可望受惠USTR對中國製船隻收費造成美國線長期運價潛在上漲機會，因此對陽明及萬海投資評等均為持有，目標價分別為73元及87元。