星宇慶神戶開航推「甜點路跑」活動　史努比主題航班528啟航

▲日本神戶風月堂。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）神戶航線正式開航，為慶祝迎來第11個日本航點，特別攜手神戶地區8間甜點店推出期間限定「神戶甜點路跑」集章活動，其中包括將於2027年迎來130周年的神戶風月堂；此外，也延續與史努比合作主題航班，擴大至全球航線，進一步提升品牌能見度，推升營運動能，旅客持主題航班登機證至海外Snoopy合作店家可享優惠折扣。

星宇航空自4月18日起開航神戶航線，以A321neo客機飛航，提供台北每週3班、台中每週7班往返服務，開航首日載客率全滿，4月的訂位率逾8成，未來也都考慮持續增班。

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星宇航空表示，神戶有「甜點之城」美譽，充滿歐風氣息，除了能感受到歷史建築懷舊韻味，更能品味與眾不同的西式甜點文化，此次攜手Salon 15 TOOTH TOOTH、Patisserie GREGORY COLLET、L’AVENUE、百年經典年輪蛋糕Juchheim、獨特拉絲起司蛋糕觀音屋、酥脆泡芙專賣Est Royal、在地人氣老店MOTOMACHI CAKE，以及百年和洋菓子風月堂等8間甜點名店，推出甜點路跑活動，即日起搭乘星宇航空神戶航線，憑登機證前往合作甜點店消費，即可獲得活動集章1枚，集滿4枚以上於5／18前至活動網頁上傳集點卡與登機證照片，就有機會抽中星宇航空日本不限航點來回機票。

此外，星宇航空去年廣受好評的史努比主題航班，也將於今年5／28至12／31推出全新系列，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯等各項備品也換上全新史努比星際漫遊主題，並擴大主題航班航線，由全亞洲拓展至全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外），有望進一步推升營運動能。

星宇航空指出，今年度主題航班航線更多、更廣，活動期程從5個月延長至7個月，且旅客持主題航班登機證，前往東京史努比博物館、PEANUTS Cafe可享有優惠折扣，可望再掀一波話題。