與地球共好　力積電推動雙地植樹護林行動

▲力積電推動雙地植樹護林行動。（圖／力積電提供）

記者高兆麟／綜合報導

為持續響應環境永續、降低氣候變遷對生活的衝擊，力積電公益委員會與慈心有機農業發展基金會再次攜手推動「台灣綠色長城加樹行動」。這是力積電連續第三年舉辦植樹護林活動，展現企業長期致力於守護土地的決心。今年於林業署提供的植樹用地——新竹縣新豐鄉坑子口段與台東縣關山鎮北庄段兩地，同步種下共計1,000棵耐旱防風的固砂樹苗，實踐企業減碳與守護國土的永續承諾。

本次活動由力積電朱憲國總經理親自率領公司主管及同仁與眷屬，在新竹新豐鄉坑子口段親手種下500棵樹苗，象徵以實際行動守護土地。新竹場活動於4月19日舉辦親子植樹日，力積電員工及眷屬共120人參與，鼓勵家庭共同參與環境保育。而台東關山鎮北庄段因地形條件不利於大型群體活動，則由慈心基金會於2025年3月底前完成另一批500棵樹苗的植栽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次種植樹種以適應海岸與嚴峻環境的林投、黃槿、木麻黃為主，具有固砂、耐風、耐旱等特性，其發達的根系能夠穩固土壤、減少飛砂，更有助於當地生態恢復與碳吸存。植樹活動全面採用慈心基金會開發的「水寶盆」技術，在缺水、高溫、不利植物生長的條件下，水寶盆可為苗木提供穩定水源約一個月，並有效降溫、保濕與防風，提升苗木成活率與生長速度達2至3倍，大幅提高造林效率與品質。

力積電長期以實際行動落實ESG承諾，持續在環境、社會與治理面向深化影響力。透過參與大規模造林行動，不僅協助台灣對抗極端氣候與海岸線退縮問題，也引領企業員工與家庭共同行動，為下一代打造更永續的未來。

