51檔股東會上車倒數計時一表看　3家開放零股換紀念品

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者陳瑩欣／台北報導

股東會旺季來臨，51檔上市櫃公司股東會最後買進日落在4月底前，其中有39家集中於4月23日前要買進，據業者公告，僅3家開放零股寄單，股民下單交易前可以留意。

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3家開放零股寄單的業者中，包括愛之味（1217）、日月光投控（3711）與橘子(6180)最後買進日都落在本周三（23日），3業者分別送出咖哩豆腐2罐、微波保鮮盒與購物橘子現金抵用券88元，若以股價來看，愛之味每股11.5元入手門檻最低，日月光投控因股價高達129元，門檻相對較高。

選擇用超商商品卡的公司包括力肯（1570）、中鴻（2014）、星通（3025）、科風（3043）、弘憶股（3312）、旭品（3325）、華盈（3520）、營邦（3693）、美琪瑪（4721）、新復興（4909）、神盾（6462）、醣基（6586）、美利達（9914）、科妍（1786）、國碩（2406）、旭軟（3390）、力銘（3593）、浩鼎（4174）、大略-KY（4804）、今皓（3011）、新潤（6186）與新華（5481）等22家業者，金額多在35元至50元之間。

三陽工業（2206）、力特（3051）、僑威（3078）、元翎（4564）、鑫禾（4999）、昱泉（6169）則走廚房用俱風，股東會紀念品分別送出餐具套組、料理剪刀、洗碗精與雙面砧板，搶菜籃族目光。