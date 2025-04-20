散裝船跑美國多數免港口費　大陸Q1創32年新低的散裝船訂單有望回籠

▲空船抵美載運美國出口貨物不需繳港口費，讓散裝船絕大多數都在免繳之列。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

美國貿易代表辦公室(USTR)17日公布的對中國大陸製造船舶額收取的港口費辦法中規定，空船抵美載運美國出口貨物不需繳港口費，裕民航運高階指出，為了照顧美國出口商與中小型港口業務，這項豁免囊括了絕大多數到美國裝載美國出口穀物與礦產的散裝船，另8萬噸以下船舶傳出也在豁免之列。

美國原草擬對陸製船的收費辦法，對大陸造船廠接單產生明顯衝擊，今年首季大陸造船廠接到散裝船訂單創32年新低，僅接獲13艘散裝船訂單，創下自1993年以來同期的最低水準。根據船舶經紀公司Howe Robinson的數據，與去年同期相比，今年首季訂單年減130艘。

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首季接到的13艘，其中9艘為巴拿馬系列的Ultramax型，4艘為輕便型船，且超過一半(7艘)訂單來自中國本土船東，預計主要服務於國內市場。Howe Robinson指出：「由於市場普遍擔憂美國對中國建造船舶實施港口限制和制裁，市場對中國船廠的興趣遭到嚴重打擊。 ”

而日本船廠首季新接散裝船訂單數量自2015年以來首次超過中國，共獲得23艘新船訂單。 儘管年減51艘，但因中國訂單暴跌，日本在相對數值上首次“逆襲”中國。

今年首季全球共計簽訂39艘散裝船訂單，年減213艘，總載重噸僅為240萬噸，較去年同期下降1650萬噸。裕民稍早指出，韓國造船廠已經很多年都不接散裝船訂單了；該公司在今年3月31日公告向大陸造船廠訂造兩艘18萬載重噸海岬型船，但未列在大陸首季接單統計內。

由於美國考慮避免影響該國大宗貨出口運輸成本，已經對陸製散裝船給予港口費豁免，業界估計第二季散裝船訂單將會明顯回籠。

另一方面國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會(MEPC)本月11日結束的第83屆會議(MEPC 83)，投票定案航運業溫室氣體減排中期措施2028年開始生效，國際航線總噸位5000以上船舶，需符合IMO所定的年度燃料溫室氣體強度(GFI)目標值，若數值超過「直接合規年度GFI目標值」將落入Tier 1，此區間的超額排放量需按每公噸二氧化碳當量(tCO2eq)100美金的費率繳納費用至IMO淨零基金。

航運業溫室氣體減排中期措施定案，也會讓船公司對於要不要造新船，要造哪種節能船，或是哪種新燃料船，有了具體考量依據。